Hamás envía una delegación a El Cairo en un momento clave de las negociaciones para el alto el fuego

El movimiento islamista palestino Hamás ha anunciado este sábado el envío de una delegación a la capital de Egipto, El Cairo, escenario de un momento crítico en las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, aunque ha matizado que no tiene intención de participar en el encuentro y se limitará a recibir las conclusiones de las conversaciones. El anuncio ha sido realizado por el portavoz del politburó del movimiento palestino, Izzat Al Rishq, quien ha concretado que la delegación, encabezada por el vicepresidente del brazo político del movimiento, Jalil al Haya, llegará esta noche a la ciudad para "escuchar los resultados" de las negociaciones. En las conversaciones están participando Estados Unidos (a través del director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, y del enviado del Consejo de Seguridad Nacional para Oriente Próximo, Brett McGurk) así como Qatar y Egipto, como país anfitrión. El portavoz de Hamás ha insistido en que el grupo "está preparado para aceptar un acuerdo de paz" basado en las condiciones que anunció el 2 de julio y que se corresponden con la propuesta formulada en público a finales del mes anterior por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', próximo al movimiento. El plan anunciado por Biden para una tregua se desarrolla en torno a tres frases, la primera de las cuales se prolongaría durante seis semanas. En este plazo, las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas pobladas de Gaza y se produciría la liberación de varios presos palestinos a cambio de la entrega de rehenes vulnerables. En una segunda etapa, serían liberados el resto de rehenes, en el marco de un final ya permanente de las hostilidades, mientras que la tercera y última fase consistiría en el inicio de la reconstrucción de la Franja y en la entrega de los cuerpos de los secuestrados ya fallecidos. No obstante, la presencia futura de Israel en Gaza se ha convertido en un extraordinario obstáculo para las negociaciones, en particular en el llamado corredor Filadelfia de la ciudad de Rafá, situado en el lado palestino de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. El corredor es el nombre con el que es conocida la franja de tierra de unos 14 kilómetros de largo que recorre la frontera, cuyo lado palestino quedó bajo control de la Autoridad Palestina a partir del 'Plan de desconexión' de 2005 y cuyo lado egipcio quedó bajo control de El Cairo.

