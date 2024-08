Enric Mas: "Me quedo con las sensaciones que tengo"

Cazorla (Jaén), 24 ago (EFE).- Enric Mas (Movistar) lo intentó, pero no pudo imponerse en la meta de la octava etapa de la 79 Vuelta a España, en Cazorla, donde se vio superado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora).

"Estoy contento con el segundo puesto, pero con lo que me quedo son las sensaciones que tengo", dijo nada más cruzar la meta.

El mallorquín reconoció que ante el explosivo final que tiene el esloveno poco puede hacer aunque lo intentó. "Tiene una patada final muy fuerte y rápida. Lo he intentado pero me ha remachado. He jugado mis cartas".

Mas llegó con Roglic destacado en una jornada en la que empezaron a recortar tiempo con el líder, el australiano Ben O'Connor (Decathlon-AG2R). "Ha sido una etapa alucinante. Creíamos que iba a llegar la fuga con Oier Lazkano por delante y eso ha obligado a trabajar a otros", dijo.

El balear se mostró convencido por las buenas sensaciones que tuvo de que puede tener opciones de pelear por todo en la carrera española: "Las sensaciones son mejores que en 2021 y ahora empieza la montaña de verdad".

A Mas no le asusta el calor que se encontrarán este domingo en la novena etapa en Granada, en la segunda jornada con más desnivel acumulado de todo el recorrido. "Me encanta el calor. He comido calor en casa desde pequeño", afirmó. EFE

jls/sab