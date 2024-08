PP descarta pacto contra delitos de odio: "Tenemos serios problemas para considerar que el zorro puede guardar gallinas"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que su partido tiene "serios problemas para considerar que el zorro puede guardar a las gallinas" al ser preguntado por un hipotético pacto contra los delitos de odio. "No, no hay un pacto a la vista, evidentemente. Tenemos serios problemas para considerar que el zorro puede guardar a las gallinas. Es verdaderamente complicado pensar que un hipotético pacto con el Partido Socialista en relación con bulos o con discursos de odio fuera a solucionar algo. Además, lo iba a incrementar", ha señalado Sémper en declaraciones a los medios frente a la sede de la calle Génova. En este sentido, ha recalcado que los 'populares' "siempre" han dicho que en España los delitos de odio están tipificados en el Código Penal. "Y usted puede cometer un delito de odio aquí en la calle o a través de las redes sociales. Y el Código Penal lo tipifica de la misma manera y lo persigue de la misma manera. Las redes sociales han convertido en un lodazal, en el que hay muchos se están aprovechando para insultar, para difamar, no viene de ahora", ha apuntado. En todo caso, ha indicado que la duda que tiene el PP es si el Ejecutivo está "preocupado" con los bulos que no propaga el Gobierno. "¿Qué significa? ¿Qué es discurso de odio para el gobierno? ¿Aquel discurso que rebate las mentiras de Sánchez?", se ha preguntado. Finalmente, Sémper ha recalcado que, desde su partido, consideran que los delitos de odio "tienen que ser perseguidos hasta sus últimas consecuencias". "Lo que no consideramos es que este partido socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, tenga capacidad ni credibilidad alguna para abordarlo con contundencia y con claridad", ha concluido.

