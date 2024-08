Kira Miró revela que sufrió bullying: "No hace falta perdonar, pero sí pasar página"

Tras un verano en el que ha disfrutado de unas merecidas vacaciones en destinos tan paradisíacos como las Islas Seychelles, Formentera o Tarifa, Kira Miró estrena su última película, la comedia 'Odio el verano', que protagoniza junto a Jordi Sánchez, Julián López, Malena Alterio o Roberto Álamo entre otros. Y ha sido en la première del que promete convertirse en uno de los taquillazos de la temporada donde la actriz ha revelado que sufrió bullying en su infancia, algo que nunca había contado hasta ahora. Primero fue su compañero de reparto Julián López -interpretan a un matrimonio un tanto peculiar que verá que sus vacaciones no eran lo que habían pensado al encontrarse que tienen que compartir la casa que han alquilado con personas que ni siquiera conocen y que son opuestos a ellos- el que visibilizó el acoso que sufrió cuando solo era un niño. "Yo lo viví, como gente, en mis carnes. Por suerte para mí, no me ha hecho... me ha hecho ser más poderoso, creo, más fuerte. Hice amistades muy bonitas, tengo una profesión muy bonita y creo que si a alguien le hizo mal serían los que lo hacían. Entonces, si puedo lanzar otro mensaje es que a los que lo padezcan, que le den la vuelta, que el humor es muy poderoso para eso, es una herramienta muy poderosa y que los que van a perder son los que lo hacen" ha reivindicado durante el estreno, destacando la importancia de pedir ayuda si alguien se ve en un caso similar. Y ha sido tras el alegato del actor cuando Kira, para nuestra sorpresa, ha confesado que ella también sufrió buylling hace años: "Hay mucha gente que ya lo hemos pasado también. Yo sí, vamos, yo mucho, muchísimo" ha reconocido. "No lo he contado de momento, pero ya lo contaré. Mucha soledad, de pequeña, y no entiendes por qué, porque tú no haces nada para sentir esa soledad" ha revelado emocionada. "Por suerte", como asegura, todo ese sufrimiento quedó atrás y hoy se dedica a lo que le apasiona, afirmando que se considera "muy afortunada". Y aunque Julián apuesta por perdonar ya que "el rencor te lleva a sitios muy oscuros", la actriz apunta que en su caso, "si no perdonar que no hace falta tampoco, sí pasar página y tirar para adelante".

