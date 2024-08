Isabel Pantoja ya solo cuenta con la compañía de su hermano Agustín

¿Qué ha pasado entre Isabel Pantoja y esas amistades que siempre le acompañaban en todos sus conciertos, viajes, salidas y cenas secretas? Nadie lo sabe. Primero fue Mariló de la Rubia y su familia, pero lo cierto es que desde que la artista actuase en Castellón se ha quedado más sola que nunca. Y no ha sido porque todo ese círculo incondicional haya decidido apartarse de su vida, todo lo contrario. Isabel ha sido consentidora de los movimientos que su hermano ha tenido con estas grandes amigas que nunca la dejaron sola. Primero fue Mariló de la Rubia. Agustín le dio un toque de atención a esta por acaparar el foco mediático en mitad de la gira 50 años de su hermana y esta se echó a un lado, sin acompañarla ya en el concierto que ofreció en Mérida... pero no ha sido la única. Las demás compañías que no la dejaban sola y que podíamos verlas detrás de ella en los furgones, aeropuertos y en todas sus salidas, también han desaparecido. Y es que tal y como informaba hace unos días el programa 'Vamos a ver', Agustín estaría molesto con estas dos amigas que ya no están en la vida de Pantoja. Al hermano de la tonadillera no le pareció bien que estas dos amigas no acudieran a la habitación de Isabel para desearle buenas noches y felicitarle por su éxito tras su actuación en Castellón el pasado 3 de agosto. Por ello, habría decidido a prescindir de su presencia. Y ahora... está más sola que nunca. Solo la presencia de su hermano le acompaña en esos vuelos privados. Prueba de ello estas imágenes en las que podemos verla en el aeropuerto sin la presencia de estas amigas que siempre estuvieron a su lado, pero que por la negativa de su hermano ahora ya no. Eso sí, lejos de mostrarse apenada, se mostró de lo más simpática con una trabajadora del aeropuerto... ¿estará Pantoja de acuerdo con su hermano?

Compartir nota: Guardar Nuevo