Fuertes bajas de precios de Tesla ayudan a reactivar el mercado de VE usados

(Bloomberg) -- Desde principios del año pasado, los coches que salen de las líneas de montaje de Tesla Inc en California se han vendido a precios cada vez más bajos. Esto ha tenido un efecto dominó positivo en un concesionario de coches que se encuentra justo al otro lado de la autopista de la fábrica de la empresa en la zona de la bahía de San Francisco.

La gran tienda de CarMax Inc. en Fremont, California, ha visto un flujo de compradores más dispuestos que nunca a probar un vehículo eléctrico. Si bien los recortes de precios de Tesla no son lo único que impulsa el tráfico peatonal ya que la gama de modelos enchufables usados entre los que elegir se está ampliando constantemente, el dominio inicial de Elon Musk en el mercado de vehículos eléctricos nuevos se ha traducido en una importante influencia en la dinámica de los automóviles usados.

“Hemos visto un gran interés”, dijo Henry Melendez en una entrevista telefónica. El gerente general de CarMax dijo que los clientes le han dicho que quieren aprovechar los incentivos y la caída de precios. “Siempre han querido comprar un vehículo eléctrico, pero no eran tan asequibles”.

La tendencia que se está desarrollando en la fábrica de Tesla en Fremont se está extendiendo por gran parte de Estados Unidos. Las ventas minoristas de vehículos eléctricos usados aumentaron un 70% en la primera mitad del año, según la firma de investigación de mercado Cox Automotive. El precio promedio de un vehículo eléctrico usado ha caído por debajo de los US$30.000, dijo iSeeCars.com en junio, señalando que se volverían menos costosos que el típico vehículo a gasolina.

La asequibilidad sigue siendo un gran impedimento para que los vehículos eléctricos se popularicen entre un segmento más amplio de compradores de autos nuevos en EE.UU. Pero el impulso que los minoristas están viendo en los vehículos usados es una señal positiva de que la demanda repuntará una vez que puedan ofrecer modelos más asequibles.

“Tesla está impulsando el mercado al reducir los precios”, dijo Scott Shannon, gerente general de ventas de Axis Motorcars en Jersey City, Nueva Jersey. El concesionario tiene alrededor de 400 autos nuevos y usados en inventario, y solo seis vehículos eléctricos en stock, dijo. “Los vehículos eléctricos usados se venden más rápido que los autos a gasolina, casi en una semana”.

No todos los concesionarios tienen tanta suerte. Parte de lo que impulsa la demanda es la amplia oferta: el inventario de vehículos eléctricos usados ahora es aproximadamente cuatro veces mayor que en 2021 cuando la plataforma de compra y venta de autos eléctricos Recurrent comenzó a realizar un seguimiento de los datos.

En general, los concesionarios tardan más en vender vehículos eléctricos usados que los coches con motor de combustión interna, según la firma de investigación de mercado Edmunds. La situación cambia en el caso de los modelos con un precio de entre US$20.000 y US$30.000: los vehículos eléctricos usados suelen agotarse en un plazo de entre 30 y 36 días, según muestran los datos de la firma de investigación de mercado, en comparación con los 39 días que tardan los coches a gasolina.

Ayuda que el Tío Sam esté echando una mano. Si bien los créditos fiscales de hasta US$7.500 para los compradores de vehículos eléctricos nuevos han recibido la mayor atención desde la aprobación en 2022 de la Ley para la Reducción de la Inflación, la ley también creó créditos de US$4.000 para la compra de modelos enchufables usados que cuesten US$25.000 o menos. Mientras que los fabricantes tienen que cumplir criterios estrictos para que sus vehículos eléctricos nuevos califiquen para los incentivos, los autos eléctricos usados califican siempre que estén por debajo de ese umbral de precio y tengan al menos aproximadamente dos años de antigüedad.

La renuencia de Tesla a actualizar su gama es otra razón por la que sus vehículos eléctricos de segunda mano parecen relativamente atractivos, dijo Jessica Caldwell, directora de análisis de Edmunds. El fabricante estadounidense no ha actualizado sustancialmente su vehículo utilitario deportivo Model Y, de cuatro años de antigüedad, y su actualización del Model 3 no alteró drásticamente el aspecto del sedán presentado hace siete años.

Los conductores pueden adquirir un Model 3 usado por US$22.000 y “no se ve muy diferente a uno nuevo”, dijo Caldwell. La mayoría de los vehículos eléctricos usados “son una buena opción”.

