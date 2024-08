El presidente de Guatemala dice que no reconoce el "fraude" de Maduro y pide "demandar una salida pacífica"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha afirmado este jueves tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que ha avalado la victoria electoral de Nicolás Maduro que no reconoce el "fraude" del mandatario y ha pedido "demandar una salida pacífica" a la situación en el país latinoamericano. "La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude", ha indicado a través de su perfil en la red social X, horas después de que el TSJ, controlado por el chavismo, hiciese pública su sentencia. Arévalo ha considerado que "los pueblos de todo" el continente deben "demandar una salida pacífica, que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos". "Nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, que lucha por su libertad y democracia", ha añadido. El Supremo venezolano ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como vencedor al actual presidente, pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional.

