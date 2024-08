Edmundo González dice que el Supremo de Venezuela "desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial"

El excandidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González, ha afirmado este jueves que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la Justicia para convertirse en el brazo ejecutor" del presidente, Nicolás Maduro, después de que haya avalado su victoria electoral en los comicios presidenciales. "Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen. Una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos", ha asegurado el exaspirante presidencial a través de un vídeo compartido en su perfil de la red social X. González ha asegurado que "ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular". "Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad: ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran", ha asegurado. Asimismo, ha instado a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a que "no se escondan detrás de un tribunal" y que "asuman su papel y respeten los resultados". En este sentido, les ha pedido que muestren las actas mesa por mesa y "den paso a una auditoría internacional, imparcial, independiente y confiable". "Eso es lo único que deben hacer", ha zanjado. El Supremo venezolano ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como vencedor al actual presidente, pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional.

Compartir nota: Guardar Nuevo