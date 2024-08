Sergio Peris-Mencheta desvela, con un emocionante mensaje, cómo está tres meses después de su trasplante de médula

En plena lucha contra el cáncer, Sergio Peris-Mencheta se sometía a un trasplante de médula el pasado 28 de mayo en el hospital City Of Hope de Los Ángeles. Desde entonces, tanto el actor como su pareja, la también actriz Marta Solaz, han informado puntualmente a sus seguidores a través de sus redes sociales cómo se encuentra y cómo va una recuperación mucho más dura y complicada de lo que nunca habrían imaginado. "Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza. 6 días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas y ojos secos. Mi mundo interior se expresa así básicamente" revelaba el director en su primer mensaje una semana después de su operación, sin ocultar las dolorosas secuelas de la misma. A mediados de julio, Peris-Mencheta recibía el alta y regresaba a su domicilio en Los Ángeles con su mujer y sus dos hijos para continuar con su recuperación. Una recuperación que, como ha compartido en su último post en Instagram, va "paso a paso". "Estoy aquí. Estoy vivo. Y la vida es la hostia. Me falta aún mucho para encontrarme bien, y sé que no volveré nunca a ser el de antes" ha confesado, asegurando que la imagen -una foto suya en blanco y negro con sonrisa divertida y gesto triunfante con las manos- y la canción que acompaña a su publicación -'T.N.T' de AC/DC- "reflejan mis ganas de vivir y de comerme la vida a bocaos". Un emocionante y optimista mensaje con el que ha dejado claro que no piensa rendirse y que va a ganar la batalla a la leucemia y en el que también ha querido agraceder el cariño, el apoyo y los buenos deseos que ha recibido desde que hizo pública su enfermedad. Como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que han reaccionado a sus ganas de vivir y 'comerse el mundo', como Miguel Ángel Muñoz, Loles León, Christian Gálvez, Mar Saura, David Summers o Silvia Abascal, que han aplaudido su actitud y celebrar que su recuperación va por el buen camino.

