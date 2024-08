Sara Carbonero rompe su silencio y aclara en qué punto está su relación con Nacho Taboada: "Nos queremos"

¿Han roto Sara Carbonero y Nacho Taboada como afirman algunos medios de comunicación o, por el contrario, siguen juntos? Las informaciones han sido contradictorias en los últimos días, e incluso desde 'Espejo Público' se especuló con que la periodista estaría "muy nerviosa queriendo tapar ciertos aspectos de su vida para que no saliesen a la luz". Algo que estaría relacionado con un viaje que hizo a Lanzarote a finales de julio por un motivo familiar y en el que se habría reencontrado con un viejo amigo en la isla con el que en su día -tras su separación de Iker Casillas- se rumoreó que podría tener algo más que una amistad. Y según la periodista Gema López, la manchega habría evitado que se les fotografiase juntos porque no quería bajo ningún concepto que se pudiese establecer alguna conexión entre este hombre y su ruptura con Nacho. Una información que ha empujado a Sara a romper su silencio. A pesar de que siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano y no suele entrar en confirmados o desmentidos, la periodista ha dado un paso al frente y ha mantenido una conversación con la propia Gema, autorizándola a contar en 'Espejo Público' el contenido de la misma. Como ha relatado, hace unos meses Carbonero recibió una noticia referente a su entorno familiar, que podría estar relacionada con un problema de salud de su madre, Goyi Arévalo. Entonces, la de Corral de Almoguer decidió que su progenitora se fuese a vivir a Madrid con ella. Y, es inevitable, esta delicada circunstancia -de la que no ha dado más detalles- implicó una "serie de cambios en la vida personal de Sara", trastocando su rutina y afectando a su relación con Nacho. La periodista se centró en lo prioritario que eran sus dos hijos -Martín y Lucas, fruto de su matrimonio con Casillas- y su madre, lo que hizo que pasase momentos difíciles con el cantante de 'Colectivo panamera' tras dos años de noviazgo. Hubo que "encajar determinadas piezas", y aunque Nacho ha estado en todo momento al lado de Sara, la relación "se tensa o varía". Como ha explicado Gema, ella emplea la palabra "ajustes", reconociendo que "hay cosas que hay que ajustar y una situación que hay que reconducir". Es en ese momento cuando la manchega ha pedido que se aclare que la persona con la que se vio en Canarias cuando fue a un torneo de sus hijos en julio se trata de un amigo desde hace tiempo al que llevaba muchísimo tiempo sin ver. Y si evitó que les hiciesen fotos juntos es porque no quería que el foco se centrase en él, que lleva una vida anónima y en su día ya fue portada de una revista. En cuanto a como se encuentra su relación con Nacho, Sara confiesa que "hemos logrado reconducir y ajustar. Nos queremos y queremos seguir juntos, y los planes que teníamos de futuro, aunque lo hayamos apartado durante un tiempo, queremos seguir llevándolos a cabo". Es decir, que de ruptura nada de nada.

