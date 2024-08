Manuel Pellegrini elude hablar de la posible llegada de Vitor Roque al Betis

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, eludió este miércoles hablar de la posible llegada al equipo del joven delantero brasileño Vitor Roque, actualmente sin hueco en el FC Barcelona, mientras que pidió atención sobre el Kryvbas ucraniano, su rival en la ida del 'playoff' de acceso a la Conference League que arranca este jueves. "Mientras no sea jugador del Betis... Salen 25 ó 30 nombres por la prensa todos los días, así que ya veremos de aquí a final de agosto cómo se estructura el plantel y veremos cuáles son los mejores jugadores que puedan venir", se limitó a decir Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque europeo. Sobre este partido, fue cauto. "Creo que el peor error que podríamos cometer es creer que estamos clasificados antes de clasificarnos. Nos toca jugar una ronda previa ante un equipo que estuvo por detrás de los dos clásicos de Ucrania, dos equipos grandes que están normalmente jugando Champions, y que buena parte de la temporada fue líder", comentó. "Así que creo que pensar en objetivos futuros me parece siempre una muy mala idea en el fútbol. Tenemos que jugar el partido, intentar de hacer un buen encuentro y tratar de ganar. Tenemos un partido de 180 minutos para intentar clasificarnos. Tenemos la capacidad de superar a este rival, pero de ahí a pensar que esta es una competición que hay que ganar sería un error muy grande", añadió. De todos modos, el chileno siente que "todos los años la ambición del Betis es la más grande posible en todas las competiciones" que dispute. "Después, por distintas circunstancias, se va marcando una realidad y esa realidad hay que irla superando partido tras partido porque se juega contra equipos buenos", remarcó. Pellegrini recordó que esta es "semana larga" y que debe "intentar dosificar" a su equipo "para estar al día" tanto en LaLiga EA Sports como en la Conference League y "no privilegiar una sobre la otra". "Natan ya llegó, ha entrenado un par de días con el grupo y viene a hacer una pretemporada sin problemas, con el trabajo adecuado como para poder ser parte ya del equipo. Veremos si comienza a jugar", zanjó sobre el central brasileño.

