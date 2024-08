Level Infinite lleva Age of Empires Mobile, Exoborne y Nightingale: Realms Rebuilt a Gamescom 2024

Level Infinite y sus estudios colaboradores han compartido en el marco de Gamescom 2024 las últimas noticias y actualizaciones de sus videojuegos, que incluyen la llegada a Android e iOS de Age of Empires Mobile en octubre, las habilidades de los Exo-Rigs en Exoborne y el nuevo sistema de progresión de Nightingale: Realms Rebuilt. Age of Empires Mobile, el juego de estrategia de guerra medieval codesarrollado por TiMi Studio Group y World's Edge, se lanzará oficialmente en la Apple App Store y Google Play el 17 de octubre. Esta nueva versión permitirá cientos de jugadores se enfrentan en una experiencia de combate dinámica e inmersiva que combina alianzas estratégicas a gran escala con maniobras individuales. También cuenta con un modo de juego para un solo jugador e incluirá la posibilidad de diseñar civilizaciones. El último tráiler de Aloft destacó el viaje a través de las nubes y tres de los biomas que los Sky Saylors encontrarán en este juego 'sandbox' cooperativo de supervivencia para PC, que se lanzará en otoño. Por primera vez, se mostró la función de 'Restauración de ecosistema', que permite a los jugadores identificar islas con un nivel bajo de vitalidad y devolverles la vida analizando su ecosistema y completando diferente actividades como: plantar árboles, cultivos, llevar animales a la isla, quitar árboles muertos o acabar con los nodos de corrupción. El diseñador principal de Arena Breakout: Infinite, Bryan Li, presentó el contenido gratuito disponible para los jugadores durante la actual fase de acceso anticipado, que incluye tres mapas distintos (Farm, Valley y Armory), múltiples mejoras y una selección de 48 armas. Durante el evento se presentó un nuevo tráiler cinemático de Command & Conquer: Legions, que reveló una amenaza conocida de este universo, mientras que Sumo Digital anunció que el título de carreras futuristas DEATHSPRINT 66 se lanzará oficialmente el 12 de septiembre. También se han compartido novedades de Dune: Awakening. En concreto, el El director creativo, Joel Bylos, desveló algunas de las experiencias podrán encontrar en Arrakis, como el hecho de que los jugadores comenzarán sin nada y deberán aprender las reglas del desierto, encontrar lo que puedan y fabricar lo necesario para sobrevivir. De Exoborne, el director creativo en Sharkmob, Petter Mannerfelt, mostró cómo las habilidades de los Exo-Rigs, que introducen una nueva gama de posibilidades en cuanto al movimiento del jugador y a su verticalidad, permitiendo a los jugadores no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de las apocalípticas fuerzas de la naturaleza. El RPG de acción Goddess of Victory: NIKKE compartió el nuevo contenido del juego que llegará gracias a la colaboración con el querido anime, Evangelion. Disponible a partir del 22 de agosto, añadirá al juego las conocidas protagonistas de Evangelion: Asuka, Rei, Mari y Misato, que se unirán a la batalla contra el nuevo jefe llegado de Evangelion, conocido como 'Massive Object'. El shooter cooperativo GTFO presentó un nuevo tráiler para recordar a todos los jugadores que el 'Capítulo final' ya está disponible en Steam. Esta edición completa incluye todas las actualizaciones anteriores, sumando más de 80 expediciones, 90 recompensas desbloqueables y más de 50 armas y herramientas que te ayudarán a sobrevivir en GTFO. El desarrollador Inflexion Games ha presentado el primer tráiler de 'gameplay' de Nightingale: Realms Rebuilt, la próxima actualización gratuita que se lanzará en septiembre, la mayor hasta la fecha de este juego de supervivencia y artesanía. Además de una nueva campaña, mazmorras, jefes y armas, este contenido incorpora un sistema de progresión renovado y mayores posibilidades de construcción. El desarrollador indie Billy Goat Entertainment y el editor Secret Mode revelaron zonas nunca vistas de las frenéticas calles (y aceras) de New Island, donde tres empresas rivales compiten por ser los mensajeros en bicicleta más rápidos y fiables de la ciudad en el juego Parcel Corps. Digital Extremes ha compartido un primer vistazo a Soulframe, que ofrece una visión más cercana del mundo de Alca y al sistema de progresión, de exploración y la construcción. Esta aventura de fantasía 'free-to-play' llevará a los jugadores a restaurar un mundo fracturado y a heredar el valor, el espíritu y la gracia de los Ancestros para sanar su tierra del reinado de Ode'n. Durante la presentación de Level Infinite, el MMORPG multiplataforma Tarisland desveló nuevos detalles sobre la Temporada 1 del juego, que se lanzará en octubre. Los jugadores podrán explorar el vasto Icefield Scardino, enfrentarse a nuevos y épicos desafíos, conocer a la tribu Snow Lion y confrontar a la misteriosa facción Frost Dragon. Digital Extremes ha compartido un adelanto de su próxima actualización gratuita, Warframe: 1999, que invita a los jugadores a viajar a la Tierra en 1999 para descubrir un mundo alternativo lleno de secretos. Allí, podrán formar equipo con un elenco de seis Protoframes icónicos para localizar al Dr. Entrati antes de que el reloj marque la medianoche en Nochevieja, cuando se produzca el cambio de milenio. Fatshark aprovechó el escaparate de Gamescom para anunciar que la primera fase de la Beta Abierta de Warhammer: Vermintide 2 - Versus ya está disponible para todos los jugadores en Steam. Ambientado en el universo de fantasía de Warhammer, este nuevo modo de juego asimétrico PvPvE permitirá a los jugadores participar en batallas de 4 contra 4, alternando entre los icónicos héroes de Ubersreik y los Skaven.

Compartir nota: Guardar Nuevo