España comienza el Europeo femenino de 3x3 con victoria ante Azerbaiyán

La selección española femenina de baloncesto 3x3 comenzó con victoria ante Azerbaiyán por 20-12 en el Campeonato de Europa de 3x3, que se está celebrando en Viena (Austria), y donde las actuales subcampeonas olímpicas están tratando de igualar o superar su segundo puesto del último certamen continental, disputado en Jerusalén. Las españolas se impusieron con comodidad tras un choque en el que fueron siempre por delante, y en el que consiguieron una renta que llegó a superar los 10 puntos. Las azeríes estuvieron lideradas por Dina Ulyanova, que anotó 10 de los 12 puntos de las suyas, cinco de ellos desde el tiro libre. Desde el comienzo, el acierto de Sandra Ygueravide y Juana Camilión disparó a las dirigidas por Ana Junyer a coger una renta que no hizo más que crecer a lo largo del partido. Pasados los cinco minutos, ya vencían por siete puntos (9-2), una ventaja que no decreció y que permitió a las españolas vencer cómodamente. La máxima renta fue el 16-4 con el que se alcanzaron los últimos dos minutos, y que solo pudieron reducir desde el tiro libre con los puntos de Ulyanova, que junto a Walker fue la única jugadora del conjunto azerí en anotar puntos. Por parte española, todas pudieron estrenar su casillero, aunque no fue el día más acertado de Vega Gimeno, que solo pudo meter un tiro desde el perímetro en sus múltiples intentos. El siguiente partido en este torneo de las subcampeonas olímpicas y europeas será este mismo jueves ante Austria a las 21.20 horas, en busca de la clasificación para los cuartos de final, ya prácticamente asegurada con este contundente triunfo.

