Conor Gallagher: "Trippier me ayudó a tomar la decisión de venir al Atlético"

El nuevo futbolista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, ha reconocido que la opinión del exrojiblanco Kieran Trippier, ahora en las filas del Newcastle, le "ayudó" a "tomar la decisión" de fichar por el club colchonero, una entidad "muy grande" y con que espera "ganar algunos trofeos más juntos". "Kieran Trippier es un gran futbolista y una persona todavía mejor. Hablé mucho con él sobre el club y lo que pensaba y solo me dijo cosas buenas. Dijo lo increíble que es el club, los aficionados, la ciudad, y eso me ayudó a tomar la decisión", reconoció en una entrevista a los medios oficiales del Atlético de Madrid. Además, desveló que otro jugador rojiblanco, César Azpilicueta, también contribuyó a que se decantase por el conjunto de Diego Pablo Simeone. "Tengo una buena relación con Azpi, hablé con él y solo dijo cosas buenas sobre el club y sobre por qué debería venir", manifestó el centrocampista británico. Entre sus metas como nuevo jugador atlético, afirmó que estár la de "ayudar al club todo lo que sea posible". "Obviamente, el objetivo es ganar el título, y, por supuesto, estoy aquí para ganar trofeos. Es un club muy grande que ya ha ganado muchos trofeos, y ojalá podamos ganar algunos más juntos", expresó. "Es un estadio increíble. Es mi primera vez aquí y es simplemente enorme, y me emociona aún más salir y jugar", añadió sobre el Cívitas Metropolitano. Por último, Gallagher explicó qué aportará a su nuevo equipo. "Intento hacer un poco de todo en el campo. Siempre trabajo tan duro como es posible, lo dejo todo en el campo. Intento crear ocasiones de gol y también ayudo al equipo tanto como puedo en defensa. Como dije, intento hacer un poco de todo", finalizó.

