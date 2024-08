Ceuta acoge a más de 430 menores migrantes tras la reciente entrada de una veintena

Ceuta acoge actualmente a 434 menores migrantes no acompañados pese a contar con recursos para atender tan solo a 132. La tasa de ocupación se encuentra "por encima del 400 por ciento", según ha señalado el Gobierno local, que ha informado de la reciente entrada de al menos una veintena de jóvenes. En agosto, a falta de nueve días para concluir el mes, la Ciudad ha acogido "a más de 190 menores", según ha informado la institución a Europa Press. De media, "entre nueve y 10 niños diarios", aunque, advierten, se trata de un cálculo ficticio, ya que el número de entradas diarias varía en función de factores como las condiciones meteorológicas. Al menos 14 niños de la veintena de jóvenes acogidos durante la mañana de este jueves han sido trasladados hasta la nave que el Gobierno local ha habilitado para hacer frente a la saturación de sus tres centros de menores, según fuentes consultadas. La instalación ubicada en el Tarajal, próxima a la frontera, lleva por nombre 'Nueva Esperanza' y está gestionada por la Fundación SAMU. La Ciudad asegura que ayer contaban con alrededor de 415 niños en sus instalaciones, y que al mediodía de este jueves el número asciende hasta los 434. Cifra que, han advertido, siempre es "provisional" y asumen que irá "al alza". La madrugada de este jueves da cuenta de ello, debido a que la niebla ha vuelto a estar acompañada de una jornada de presión migratoria con "numerosas" personas tratando de llegar a nado a territorio español, acorde a la información ofrecida desde la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta. El instituto armado, cuyos agentes vigilan cada noche las costas ceutíes para evitar, junto a la Gendarmería marroquí, el acceso irregular de nadadores desde Marruecos, ha optado por no ofrecer cifras sobre el número de personas migrantes adultas que han conseguido penetrar en la ciudad durante la madrugada de este jueves. La Jefatura Superior de la Policía Nacional sí ha informado a Europa Press sobre las personas que, tras acceder a la ciudad, se han acercado esta mañana hasta sus dependencias para ser filiadas. En lo que va de día, han contabilizado la filiación de "unas 50" personas, aunque no han discriminado entre menores y mayores de edad. Estos últimos (con excepción de los marroquíes, que son devueltos de inmediato a su país de origen si son interceptados al llegar) ingresan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que también se encuentra saturado. El pasado martes, la Delegación del Gobierno en Ceuta confirmaba que las instalaciones albergaban a unas 700 personas (la mayoría marroquíes y argelinos) pese a tener 512 plazas. Aunque las entradas de adultos van en aumento, también se organizan con frecuencia traslados a la península. El último tuvo lugar el pasado martes, cuando 16 personas de Mali, Marruecos y Sudán abandonaron el CETI. Por su parte, los menores de cualquier nacionalidad son trasladados hasta los centros de acogida, gestionados por la Ciudad Autónoma a través del Área de Menores, dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación, cuyo máximo responsable, Alberto Gaitán, ha alertado en varias ocasiones acerca de la sobreocupación de los centros. La Ciudad Autónoma ha lamentado ante Europa Press que el último plan de contingencia aprobado en julio para derivar 87 menores desde Ceuta hasta otras Comunidades Autónomas es "insuficiente". "No supone prácticamente ningún alivio", han subrayado, además de que tan solo han sido derivados 17 jóvenes hasta el momento, todos a diferentes centros de Andalucía. Este plan, propuesto en febrero y aprobado en julio en el seno de la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, contempla que debe ejecutarse en su totalidad antes de que finalice agosto. Aunque así fuera, advierten desde la Ciudad que la "balanza" seguirá estando "desequilibrada", ya que, han subrayado, solo en lo que va de agosto han entrado 190 niños. Es por esto que el Gobierno local ha manifestado a esta agencia estar trabajando en un nuevo plan de contingencia.

