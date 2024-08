Sonos no recuperará la antigua 'app' porque "empeoraría los problemas"

Sonos sigue intentando solucionar los fallos que presenta la nueva aplicación que lanzó en mayo para su ecosistema, pero no puede recuperar la antigua porque eso "empeoraría los problemas". Sonos lanzó la nueva aplicación el pasado mes de mayo, pero los fallos que experimentaron los usuarios obligó a implementar nuevas actualizaciones cada pocas semanas para han retrasado la llegada de las nuevas funciones. Estos fallos, incluso, han llevado a la firma tecnológica ha retrasar el lanzamiento de dos productos a la espera de una solución definitiva. Mientras llega esa solución, Sonos tiene claro que no puede recuperar la aplicación antigua. Como el director ejecutivo, Patrick Spence, ha explicado durante un encuentro de preguntas y respuestas en Reddit, eso solo "empeoraría los problemas". S2 ha pasado de ser una aplicación de música a una plataforma abierta que reúne todo el contenido de los distintos servicios en una misma pantalla de inicio personalizable, como comentó en mayo la compañía. Esto significa que "Sonos no es solo la aplicación móvil, sino también el software que se ejecuta en los altavoces y en la nube", ha añadido Spence. "En los meses transcurridos desde el lanzamiento de la nueva aplicación móvil, hemos estado actualizando el software que se ejecuta en nuestros altavoces y en la nube hasta el punto en que hoy S2 es menos fiable y menos estable de lo que recordabas. Después de realizar pruebas exhaustivas, llegamos a la conclusión, a regañadientes, de que volver a lanzar S2 empeoraría los problemas, no los mejoraría", ha explicado el directivo.

