Shaila Dúrcal, sus cariñosas palabras sobre Isabel Pantoja tras confirmarse su inesperada colaboración

Al margen de las informaciones de que la venta de Cantora a un grupo inversor para construir un hotel rural de lujo sería inminente, Isabel Pantoja continúa centrada en su gira '50 Aniversario'. Este viernes 23 de agosto tiene concierto en Albacete, y el próximo 7 de septiembre cantará en Valencia. Una actuación muy especial, puesto que como ya se ha confirmado cuenta con una invitada de lujo: Shaila Dúrcal, que cantará con la tonadillera alguno de sus grandes éxitos en la que es su primera colaboración. Hace unos días Europa Press entrevistaba en exclusiva a la hija menor de la inolvidable Rocío Dúrcal y, aunque no nos imaginábamos que pronto las veríamos juntas sobre un escenario le preguntamos sobre su opinión sobre la cantante de 'Marinero de luces', a la que no dudó en dedicar unas cariñosas palabras desmintiendo los rumores de rivalidad entre su madre y Pantoja por la amistad de Juan Gabriel: "A mi no me consta, yo siempre he sido muy peque para decirte cómo ha sido la relación, pero yo siempre he visto que eran grandes amigas. Luis Sanz fue el que apoyó la carrera de mi madre, fue el que descubrió a mi madre, también a Isabel". "La verdad, la quiero mucho a Isabel, es una gran artista, me parece que ha sabido salir adelante siempre en su vida y es algo muy bonito, muy de admirar, es una artista muy completa". Unas declaciones que ahora cobran más sentido que nunca después de confirmarse que Shaila cantará con la tonadillera en su concierto en Valencia. Una colaboración única de la que por el momento se desconocen los detalles, aunque se especula con que rendirán homenaje a Rocío Dúrcal y a Juan Gabriel cantando alguna de sus rancheras más conocidas.

