Miércoles, 21 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Blinken afirma que Estados Unidos no acepta una ocupación a largo plazo de Israel en Gaza

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este martes desde la capital catarí que Estados Unidos "no acepta" que Israel ocupe la Franja de Gaza "a largo plazo" y que en la última propuesta de tregua está claro cuándo y dónde el Ejército israelí se irá retirando del enclave palestino. "Estados Unidos no acepta ninguna ocupación a largo plazo de Gaza por Israel. Concretamente, en el acuerdo está claro el calendario y las localizaciones de las que las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se retirarán de Gaza. Y eso es algo que Israel ha aceptado", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una comparecencia a la prensa en Doha.

ISRAEL PALESTINA

Blinken dice que hará "todo lo posible" para que Hamás acepte la propuesta de tregua

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló este martes desde Doha que hará "todo lo posible" para que el grupo palestino Hamás acepte la última propuesta estadounidense de tregua con Israel en la Franja de Gaza. "Egipto y Catar están dejando claro a Hamás lo que hay en la propuesta, explicándole lo que es necesario en caso de que haya alguna confusión, para que Hamás lo entienda todo y esté de acuerdo con ella", afirmó Blinken en una comparecencia de prensa, en la que dijo que "hará todo lo posible" para que el grupo palestino acepte la última propuesta que se ofreció en Doha el viernes pasado.

ISRAEL PALESTINA

Varias ONG piden un alto el fuego inmediato en Gaza para vacunar a menores contra la polio

Jerusalén (EFE).- Una veintena de ONG y varios profesionales de la medicina firmaron hoy un comunicado exigiendo un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza para poder poner en marcha una campaña de vacunación contra la polio para unos 640.000 niños menores de 10 años, y evitar así que estalle "un brote masivo", tras confirmarse el primer caso de la enfermedad el pasado viernes en un niño no vacunado. "Ahora que la poliomielitis está confirmada, la respuesta debe medirse en horas, no en semanas. Sin una acción inmediata, toda una generación está en riesgo de infección, y cientos de niños y niñas se enfrentan a la parálisis por una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con una simple vacuna", aseguró Jeremy Stoner, director regional de Save the Children para Oriente Medio, en el escrito.

ISRAEL PALESTINA

Un nuevo ataque israelí en el centro de Gaza deja nueve muertos y decenas de heridos

Jerusalén (EFE).- Un nuevo ataque israelí contra la localidad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, dejó este martes al menos nueve muertos y decenas de heridos, según informan medios locales y la cadena catarí Al Jazeera, que citan fuentes médicas. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, por su parte, confirmó que al menos siete personas murieron o resultaron heridas en el bombardeo, que tuvo lugar cerca de la rotonda de Birka, en el corazón de la ciudad. El ataque eleva la cifra de fallecidos en lo que va de día en Gaza a 32.

EEUU ELECCIONES

Delegados de los 50 estados de EE.UU. formalizan la candidatura de Harris a la Presidencia

Chicago (EE.UU.) (EFE).- Los delegados de los 50 estados de Estados Unidos dieron verbalmente su apoyo este martes a la candidatura de Kamala Harris a la Presidencia durante la convención demócrata que se celebra esta semana en Chicago. En una votación amenizada con música y un espectáculo de luces, los representantes de cada estado sellaron de manera simbólica la candidatura de Harris, quien ya se había hecho con el puesto el pasado 7 de agosto tras la histórica renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura del partido. Harris se convierte en la primera mujer de ascendencia afroamericana y de origen indio que recibe la nominación de un partido de Gobierno estadounidense, uno de los más longevos del mundo, tras un turbulento proceso tras la renuncia a la reelección del presidente Joe Biden hace un mes, presionado por los barones demócratas.

MPOX ÁFRICA

El mpox se expande en la R. Democrática del Congo a la espera de las primeras vacunas

Adís Abeba/Kinsasa (EFE).- El virus del mpox continúa su expansión en la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado más de mil nuevos casos y 24 muertes en la última semana, mientras el país y la Unión Africana (UA) esperan la llegada de las primeras vacunas en los próximos días. "Todavía no hemos empezado a vacunar, lo haremos dentro de unos días", declaró este martes el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa semanal para evaluar el impacto del nuevo brote de mpox originado en la RDC.

VENEZUELA CRISIS

Cuba niega implicación en Venezuela y llama a Machado "promotora de mentiras"

La Habana (EFE).- El Gobierno cubano negó este martes cualquier implicación en la represión de las protestas en Venezuela y criticó a la opositora María Corina Machado, a quien calificó de "promotora de mentiras" y "personera de las oligarquías" y de "los intereses" de Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) arremetió contra Machado -a quien no mencionó por nombre- cuatro días después de que la líder opositora dijese en una entrevista con el periodista mexicano León Krauze que la isla "ha tenido una incidencia" en "métodos de represión, de persecución, de espionaje y de tortura" en el país suramericano. Al respecto, el Minrex señaló que "una vez más, la invención y el delirio cobran vida en la construcción de una matriz de mentiras contra Cuba". Y agregó que las afirmaciones de Machado responden al "desespero para esconder el fracaso de los planes golpistas en Venezuela".

UCRANIA GUERRA

Ucrania controla 1.260 kilómetros cuadrados y 93 localidades en Kursk, según Kiev

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Ucrania controla actualmente más de 1.260 kilómetros cuadrados y 93 localidades en la región rusa de Kursk, según declaró este martes el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski. La ofensiva de Kursk fue lanzada "con el objetivo de crear una zona de seguridad y detener los ataques contra infraestructuras civiles en la región ucraniana de Sumi desde territorio de la Federación Rusa, así como para sobreponernos al enemigo", dijo Sirski en un discurso al Congreso de Autoridades Locales y Regionales.

SAHEL UCRANIA

Níger, Mali y Burkina Faso acusan ante la ONU a Ucrania de apoyar el terrorismo en Sahel

Bamako (EFE).- Las misiones diplomáticas permanentes de Mali, Níger y Burkina Faso enviaron una carta conjunta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que acusaron a Ucrania de apoyar "el terrorismo internacional" en la región del Sahel. "Nos sorprendieron desagradablemente las declaraciones subversivas de Andry Yusov, portavoz de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, que admitió la implicación de Ucrania en el ataque cobarde, traidor y bárbaro, los días 24,25 y 26 de julio, de grupos armados terroristas que provocaron la muerte de efectivos de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad de Mali en Tinzawatène (Mali)", se lee en la carta consultada por EFE. Los tres países se refieren a una batalla en esta localidad norteña entre grupos independentistas liderados por tuaregs y yihadistas de Al Qaeda, por una parte, y el Ejército de Mali, apoyado por mercenarios de Wagner, por otra. La batalla acabó con la derrota de los efectivos malienses.

RD CONGO NAUFRAGIO

Al menos tres muertos y más de cien desaparecidos en un naufragio en un río de la RD Congo

Kinsasa (EFE).- Al menos tres personas murieron y más de cien permanecen desaparecidas tras naufragar el pasado domingo una embarcación en la que viajaban alrededor de 300 personas en un río del oeste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este martes autoridades locales. El hundimiento del barco tuvo lugar sobre las 19:00 hora local (18:00 GMT) del domingo en el río Lukenie a su paso por el territorio de Kutu, en la provincia de Mai-Ndombe.

PRESIDENTES POPULARIDAD

Daniel Noboa, el presidente suramericano mejor valorado, seguido de Lula y Lacalle Pou

Redacción América (EFE).- El ecuatoriano Daniel Noboa es el presidente suramericano mejor valorado por los ciudadanos en el mes de agosto, según el ranking de CB Consultora, una empresa especializada en el estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales. La imagen positiva de Noboa es de un 52,7 % este mes con respecto al 51,5 % de julio, mientras el índice de desaprobación se ubica en 44,1 %. El segundo lugar lo ocupa el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un margen de favorabilidad del 52,5 % (53,6 % en julio), mientras que el indicador negativo quedó en 44,6 %. El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, escaló al tercer puesto con una imagen favorable del 51,2 %, que en el mes pasado era de un 48,7 %, y la negativa en agosto fue de 45,1 %. Al otro extremo de la tabla, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en el último lugar con un 68,7 % de imagen negativa frente a un 27,8 % de valoración positiva. En julio la valoración fue de un 37,6 %.

JENNIFER LÓPEZ

La actriz Jennifer López solicita a un tribunal de California el divorcio de Ben Affleck

Nueva York (EFE).- Luego de meses de acaparar titulares sobre su separación, la cantante y actriz Jennifer López solicitó el divorcio de su marido Ben Affleck tras dos años de matrimonio. Según el portal de espectáculos TMZ, la estadounidense de origen puertorriqueño sometió este martes los documentos pidiendo su divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.). Destaca que la 'diva de El Bronx' no presentó los documentos a través de un abogado sino que hizo el trámite ella misma.EFE

