Laurion Financial rebaja su participación en EiDF al 13,2%, tras vender un 1,92% del capital por 4 millones

Laurion Financial Enterprises ha reducido su participación en el capital de EiDF hasta el 13,2%, tras la venta de un paquete de 1,142 millones de acciones de la compañía por cuatro millones de euros a dos inversores institucionales, informó la compañía cotizada en el BME Growth. En concreto, la firma luxemburguesa, segundo máximo accionista de la compañía de renovables -tan solo por detrás del presidente, Fernando Romero, que controla más de un 43%-, se ha desprendido de estas acciones, representativas de un 1,92% de EiDF, a un precio de 3,50 euros por título. Con esta venta, la participación de Laurion Financial Enterprises la posición total en el capital de EiDF se sitúa en el 13,2%, ya que suma, junto al 12,91%, un 0,142% y un 0,143% en manos de Jordi Berini Suñé y Tiago Moreira Salgado. Las operaciones se materializaron el pasado día 7 de agosto, en dos bloques de operaciones de venta OTC a dos inversores institucionales, indicó la firma en la documentación remitida al BME Growth. Laurion Financial Enterprises señaló que ambas operaciones llevan aparejado un 'lock-up' mínimo de 12 meses, para garantizar que ambos inversores se mantendrán en el accionariado a medio plazo. En concreto, la operación responde a un ajuste de la ponderación de EiDF en el 'asset allocation' del portfolio de inversión de Laurion Financial, ya que a causa de las ultimas suscripciones de préstamos participativos convertibles, y la solicitud de conversión de las mismas, habían dejado su participación resultante en EiDF sobreponderada en su portafolio, "teniendo en cuenta su política de inversión y diversificación vigente en Laurion Group", añadió la firma. "Hemos aprovechado la ocasión para sumar al accionariado inversores de perfil institucional, con visión a largo plazo, y afines tanto a Laurion como al plan estratégico y de negocio publicado recientemente por la compañía, mejorando así la diversificación del accionariado de EiDF, incorporando accionistas de calidad y alineados con la compañía y sus objetivos", destacó la sociedad. Asimismo, Laurion Financial Enterprises confirmó su voluntad de permanencia a largo plazo como accionistas de referencia en el Grupo EiDF, así como su "disponibilidad total y absoluta" para seguir apoyando a la compañía y su equipo directivo, "con el objetivo de garantizar el cumplimiento del plan estratégico y 'business plan' presentado recientemente por la compañía".

