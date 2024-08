La afición del Atlético agasaja en el Metropolitano a los nuevos fichajes de sus primeros equipos

El Cívitas Metropolitano reunió este miércoles por la noche a más de 30.000 aficionados del Atlético de Madrid que agasajaron a los nuevos fichajes de los primeros equipos masculino y femenino, entre ellos el centrocampista inglés Conor Gallagher. El conjunto rojiblanco realizó una acción inédita, una 'Noche de Bienvenida' en la que citó en su feudo a su hinchada para estar cerca de los refuerzos para esta nueva temporada, los cuales pudieron comprobar en persona lo que les puede dar su nueva afición. Una docena, cuatro para el equipo masculino y ocho para el femenino, son las incorporaciones hasta ahora y todas ellas, salvo Silvia Lloris, convocada por la selección para el Mundial Sub-20, estuvieron presentes en el Cívitas Metropolitano. Las primeras en pisar el césped pasadas las 21.00 horas fueron Fiamma Benítez, Synne Jensen, Tatiana Pinto, Rosa Otermín, Gio Queiroz, Luany y Lauren Leal, los nuevos refuerzos del Atlético de Madrid Femenino para pelear por todo en esta campaña. "Estoy muy contenta de estar aquí en este gran club otra vez y con muchas ganas de hacer cosas muy bonitas aquí", señaló Queiroz, que retorna al equipo madrileño, al igual que Otermín que "va hasta la muerte con estos colores". Luany y Leal, fichada este miércoles como Conor Gallagher, se mostraron felices por su fichaje y Pinto recalcó que venía "a aprender de todas", mientras que Jensen dejó claro que estaba "feli y orgullosa" de haber recalado en el Atlético. "Quiero seguir ganando y seguir creciendo con este club, vamos a ir a por todas y a por todos los retos que se nos pongan por delante", subrayó por su parte Benítez. La ausente Lloris se dirigió a la afición a través de un vídeo donde confesó estar "superilusionada de formar parte de este gran club" y al que espera unirse "pronto" para "celebrar muchos éxitos juntos". Posteriormente, fue el turno de los refuerzos para el equipo que entrena Diego Pablo Simeone, comenzando por el primero en llegar, el central hispano-francés Robin Le Normand. "Me habían hablado de la afición, pero es algo muy increíble la verdad. El estadio es una locura, la afición, ni te cuento, el recibimiento es espectacular y tengo muchas ganas de pisar este campo", remarcó el defensa. "Es un sueño jugar aquí con esta afición. Espero muchos buenos momentos, muchos goles y ganar muchos partidos. El objetivo es ganar partidos y marcar goles", expresó por su parte el delantero noruego Alexander Sorloth, que ya estrenó su cuenta goleadora el pasado lunes en LaLiga EA Sports en el 2-2 ante el Villarreal. Mucho más escueto fue el recién llegado centrocampista inglés Conor Gallagher, que se atrevió con el castellano. "No hablo mucho español, pero estoy muy feliz. ¡Aúpa Atleti!", afirmó el exjugador del Chelsea, cuyo fichaje por el equipo colchonero se hizo oficial horas antes. Finalmente, y probablemente el que más expectación ha despertado y pudo ser el más ovacionado, llegó el turno del delantero argentino Julián Álvarez. "Es un honor estar 'acá'. Varios de mis compañeros o el 'Cholo' incluso antes de venir, de las primeras cosas que me dijeron fue que me iba a enamorar de esta afición. Esperemos vernos el domingo, es una emoción muy linda", apuntó 'La Araña' en lo que fue el preludio del final de la fiesta, con todos los refuerzos dando una vuelta de honor al campo y recibiendo el cariño de los presentes.

Compartir nota: Guardar Nuevo