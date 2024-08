Gallagher se despide del Chelsea: "Gracias por hacer mi sueño realidad"

Londres, 21 ago (EFE).- Conor Gallagher, futbolista del Atlético de Madrid, se despidió del Chelsea, al que agradeció "hacer sus sueños realidad".

El jugador inglés, recién fichado por el Atlético de Madrid, llevaba en el Chelsea desde los seis años y, tras varias cesiones, se convirtió en capitán del equipo la temporada pasada.

Ante la necesidad de vender jugadores y dado que Gallagher es canterano y que los más de 40 millones que ha dejado pueden contabilizarse como beneficio puro en los libros de cuenta, el centrocampista inglés fue reclutado este verano por el Atlético.

"A todo el mundo en el Chelsea, gracias por hacer mis sueños realidad. Ha sido un absoluto honor cada vez que me he puesto esta camiseta y ha sido un sueño hecho realidad ser el capitán. He disfrutado de cada momento y estos recuerdos se quedarán para siempre", ha dicho Gallagher.

"Aprecio mucho estos años y el apoyo de los aficionados. Escuchar mi nombre cantado por las gradas es un sentimiento especial y la pancarta que sacasteis significó todo para mí. Gracias por todo y le deseo lo mejor al club para el futuro", dijo Gallagher en un comunicado. EFE

msg/JLL