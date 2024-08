El portugués João Félix zanja su etapa en el Atlético de Madrid y firma siete años por el Chelsea

El Atlético de Madrid y el Chelsea FC han alcanzado este miércoles un acuerdo para el traspaso del delantero portugués João Félix desde la entidad madrileña al club inglés, donde ya jugó 20 partidos y anotó cuatro goles en la segunda mitad de la temporada 2022/23. Tanto los colchoneros como los 'blues' informaron del acuerdo en sus páginas web. "El portugués llegó a nuestro club en verano de 2019, con 19 años de edad y procedente del Benfica, y como rojiblanco ha disputado un total de 131 partidos oficiales, marcando 34 goles y repartiendo 18 asistencias", dijo el Atlético en su nota de prensa. "Siete de esos tantos y seis de esos pases de gol los consiguió en la temporada 2020/21", apuntó la nota sobre la contribución de João Félix al undécimo título liguero del Atlético. "En enero de 2023 fue cedido al Chelsea, donde jugó 20 partidos y anotó cuatro goles. La pasada campaña jugó cedido en el FC Barcelona, sumando 44 partidos, 10 tantos y seis goles para el conjunto catalán", agregó el comunicado. Después de su decepcionante paso por la entidad rojiblanca, sin hallar nunca buena sintonía con el entrenador Diego Pablo Simeone, el atacante portugués vuelve ahora al Chelsea a título definitivo. "Desde el Atlético de Madrid deseamos mucha suerte a João Félix en sus futuros retos profesionales", concluyó la nota de prensa colchonera. Mientras, el club londinense confirmó en otra nota de prensa que João Félix había firmado "un contrato de siete años" en las oficinas de Stamford Bridge y también que "se unirá a sus nuevos compañeros para los entrenamientos en los próximos días". "Estoy muy contento de volver al Chelsea y no veo la hora de empezar", comentó el propio João Félix a los medios oficiales del Chelsea. "Puedo ver algunas caras conocidas de la última vez que estuve aquí, lo que siempre es agradable", afirmó el delantero luso. "Me encantó mi etapa anterior aquí y les dije a mis amigos y familiares que me encantaría volver a la Premier League algún día. Hacerlo con el Chelsea es una gran sensación y estoy emocionado por volver", apostilló el ya exjugador del Atlético. Por último, el club 'blue' describió a su nuevo fichaje de 24 años como "un atacante hábil y elegante", que "puede operar en varias posiciones" y agregar "versatilidad de ataque y profundidad a las opciones de ataque" para los planes de su nuevo técnico, Enzo Maresca.

