Dinamo Zagreb y Lille rozan el acceso a la Champions y el Bodo/Glimt asusta al Estrella Roja

El Dinamo Zagreb croata puso pie y medio en la nueva Liga de Campeones después de ganar este martes con claridad (3-0) al Qarabag azerbayano, mientras que el Lille francés también encarriló bien su billete ante el Slavia Praga checo (2-0) y el modesto Bodo/Glimt noruego obligará al Estrella Roja serbio a remontar (2-1). En el Estadio Maksimir, el Dinamo Zagreb no dio demasiadas opciones al Qarabag y ya roza su presencia en la nueva liguilla que se estrenará este año en la Champions. El campeón croata fue muy superior, pero no sentenció este partido de ida hasta el tramo final del encuentro. El centrocampista Marko Pjaca fue el encargado de abrir el marcador al filo de la media hora en la capital y pese a los intentos del Dinamo, este no amplió su ventaja hasta el cuarto de hora final cuando llegó el doblete de Sandro Kulenovic en los minutos 75 y 80 y después de haber salido desde el banquillo. Menos claro, pero también casi decisivo, fue el triunfo del Lille francés en su estadio ante el Slavia Praga checo, al que batió por 2-0 después de un partido donde fue el dominador ante un rival, que buscó más defenderse que de atacar. El equipo local tuvo las mejores opciones en los primeros 45 minutos, donde sufrió un susto al final, pero fue al inicio del segundo acto cuando se puso en ventaja por medio de Jonathan David. Con el choque más cómodo para sus intereses, el extremo kosovar Edon Zhegrova dio más tranquilidad para la vuelta en la capital checa en el minuto 77. Finalmente, en el tercer partido de los 'playoffs' celebrado este martes, el modesto Bodo/Glimt defenderá un 2-1 ante el Estrella Roja en el 'Pequeño Maracaná' de Belgrado la semana que viene para hacer historia y codearse con la élite del fútbol europeo en la máxima competición continental. Y el premio pudo ser mejor incluso para los locales, que llegaron a dominar al campeón de Europa de 1991 por 2-0 tras un gran arranque de la segunda mitad, con goles de Bjoertuft y Määttä en los minutos 52 y 62. Un defensa, Ognjen Mimovic, evitó males mayores para los visitantes en una jugada a balón parado en el minuto 75.

