Accem alerta del "daño emocional" que provocan los discursos de odio en menores migrantes: "Hacen que se autocensuren"

La responsable de Campañas y Comunicación de Accem, María Tejada, ha alertado del "daño emocional" que provocan los discursos de odio en los menores migrantes no acompañados y ha indicado que "hacen que se autocensuren". "Cuando ellos sienten y ven este rechazo, el daño emocional es importante. Hace que, en muchos casos, ellos se sientan discriminados, estigmatizados y que se autocensuren o que intenten pasar lo más desapercibidos posibles", ha explicado Tejada en una entrevista a Europa Press sobre los discursos de odio que tienen como objetivo a menores migrantes. En este sentido, Tejada ha explicado que, desde el 2018, Accem ha alertado del incremento de los discursos de odio, especialmente contra la población migrante y contra los niños de origen extranjero, que se encuentran solos y en situación de desamparo. "Hemos ido viendo un incremento de este discurso, o sea que lejos de desaparecer, al revés, ha ido aumentando cada vez más", ha indicado. Asimismo, Tejada ha advertido sobre estos discursos, que ha dicho que se generan en las redes sociales, pero que, después, se trasladan a la sociedad. "En las redes sociales te protege el anonimato, pero sí que es verdad que hay un discurso en contra de estos niños y niñas que se normaliza, a base de estar contando siempre el mismo tipo de desinformación que lo que hace es deshumanizar, criminalizar y estigmatizar", ha apuntado. Igualmente, ha indicado que estos mensajes generan una "imagen de marginalidad" sobre los menores migrantes, que "se vincula sin base a hechos delictivos". A su juicio, los discursos están relacionados con un interés de ciertos grupos o personas que coloca dentro de la agenda una "actitud antiinmigración". "Son actitudes racistas, xenófobas, que generan un discurso de odio. Al final, lo que buscan es cómo polarizar a la sociedad, generar discursos que, muchas veces, ponen bajo el foco debates o situaciones que no son reales o no se corresponden totalmente con la realidad", ha asegurado. Además, ha alertado de que culpabilizar a un colectivo de determinadas situaciones "genera una polarización y un odio dentro de la sociedad que hace que personas exaltadas o especialmente polarizadas actúen y se tomen la justicia por su mano". "Realmente es muy peligroso porque, además, se basan en informaciones que normalmente están completamente manipuladas. Hemos visto vídeos de supuestos menores acogidos en centros, hablando de situaciones que no son para nada las que se dan dentro de los centros de menores", ha expuesto. En todo caso, Tejada ha agregado que la "creciente polarización" y el discurso de odio no es algo que ocurra solamente en España. Así, ha recordado que en Reino Unido se ha llegado a "unos límites realmente alarmantes", al igual que pasó también en el asalto al Capitolio en Estados Unidos. "Se generan unas burbujas en las redes sociales donde se polariza a la sociedad en diferentes grupúsculos que, de alguna manera, piensan que la mayoría están con ellos", ha explicado. También ha expresado su "preocupación" frente al "descrédito" que ha dicho que hay hacia las fuentes oficiales, así como hacia los medios de comunicación. En este sentido, ha criticado que cualquiera pueda dar una información, que, en muchos casos, no está contrastada. "Los menores son víctimas de ello de una forma muy importante, porque son la parte más vulnerable de todas las personas migrantes y refugiadas que pueden llegar a nuestro país", ha asegurado. Respecto a los menores migrantes no acompañados, ha indicado que son niños que "han pasado por unas situaciones que no les corresponde a su edad, muy duras, con unos trayectos dramáticos". Además, ha añadido que vienen con "casi ansiedad" por ayudar a sus familias, así como por labrarse ellos mismos un futuro. TELEGRAM Y WHATSAPP, "AGUJEROS NEGROS" DE DESINFORMACIONES En cuanto a la fuente de las desinformaciones, Tejada ha apuntado que los "agujeros negros" son redes "más privadas", como Whatsapp y Telegram. Así, ha destacado que no hay ningún dato oficial, ni ningún estudio que haya relacionado un incremento de la delincuencia con un aumento de menores extranjeros no acompañados. Accem cuenta pisos y centros de acogida para menores migrantes no acompañados en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia. Allí, ofrece a cada niño una atención individualizada e integral, que responda a sus necesidades físicas, psicológicas, emocionales y sociales. La ONG también ofrece acceso a formación académica y ocupacional e impulsa actividades de carácter cultural, lúdico y deportivo. Sobre el perfil de los menores de los centros de acogida de Accem, Tejada ha señalado que casi todos son chicos y que una gran mayoría llegan desde Marruecos y Argelia, aunque también desde África subsahariana. En todo caso, ha matizado que también hay provenientes de Europa del Este y de Oriente Medio. "Como sociedad, tenemos que cuidar a los menores, vengan de donde vengan y tengan el color de piel, la cultura o la religión que tengan, no dejan de ser niños o adolescentes", ha concluido.

