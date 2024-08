2024, el año con más menores asesinados por violencia vicaria de la serie histórica, con diez víctimas en ocho meses

El año 2024 ya es el que más menores asesinados por violencia vicaria registra de toda la serie histórica, con diez víctimas en ocho meses. Según datos del Ministerio de Igualdad, se trata del peor dato desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse. La última víctima de violencia de género ha sido una menor de 17 años que ha sido asesinada a tiros presuntamente por la pareja de su madre, a quien también hirió gravemente. El suceso ocurrió el sábado 17 de agosto, en torno a las 06:40 horas, en la localidad toledana de Otero. Respecto a los menores asesinados por violencia machista desde 2013, al 2024 le sigue 2015, con nueve casos; 2017, con ocho; 2018 y 2021, con siete; 2013, con seis; 2014 y 2020, con cuatro; 2019, con tres; 2022 y 2023, con dos; y 2016, con una víctima. En total, son 63 los asesinados por violencia vicaria desde que hay registros. De los diez menores asesinados este año, cuatro de ellos contaban con denuncias o medidas por violencia de género solicitadas por su madre/tutora legal, mientras que seis de los casos no tenían. Asimismo, cinco de los menores asesinados por violencia vicaria este año eran de Cataluña (50%), tres de Castilla-La Mancha (30%) y dos de Andalucía (20%). DOS DE LOS SEIS PRESUNTOS AGRESORES NO ERAN ESPAÑOLES Por edades, uno de estos menores (10%) tenía en el momento del presunto asesinato entre uno y dos años; dos (20%), de tres a cuatro; uno (10%), de cinco a seis; cuatro (40%), de siete a ocho; uno (10%), de nueve a diez; y, la última víctima de este año, entre 15 y 17 (10%). Todos los menores eran españoles, mientras que dos de los seis presuntos agresores eran de otro país. En cuanto a la edad de los presuntos agresores de los menores, uno de ellos (16,7%) se encontraba en la franja de edad de 21 a 30 años, le sigue uno (16,7%) entre 31 a 40, tres (50%) entre 41 a 50 y, el último (16,7%), entre 51 a 60. Por otro lado, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 1.643 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, de los que 210 están en riesgo extremo o alto, según el último informe del mes de julio. SÁNCHEZ PIDE "UNIDAD" FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles "unidad" para acabar con la violencia machista, tras el asesinato de la joven de 17 años en la provincia de Toledo. "Mi más rotunda condena al asesinato de la joven de 17 años en la provincia de Toledo. No hay forma de violencia contra las mujeres más cruel y despreciable que la violencia vicaria. Quiero trasladar mi más sincero pésame y cariño para la familia de la víctima. Unidad de todos y todas para acabar con la violencia machista", ha señalado en un mensaje recogido por Europa Press en la red social X. En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a "parar el machismo". "Basta ya. Tenía 17 años y le arrebató la vida para hacerle a su madre el mayor de los daños además de intentar también matarla a ella. Es, sin duda, la cara más cruel de la violencia de género. Hay que parar este machismo que tantas vidas destroza. Todo mi cariño para la familia", ha asegurado en la misma red social. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recalcado, también en X, que "estos datos dolorosos reflejan una de las caras más crueles de la violencia contra la infancia y las mujeres". "Seguiremos desarrollando políticas que erradiquen esta lacra", ha subrayado.

