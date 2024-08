Warren Buffett vende 14 millones de acciones de Bank of America por 498 millones

Berkshire Hathaway, el vehículo inversor del nonagenario inversor Warren Buffet, se ha desprendido en los últimos días de alrededor de 14 millones de acciones de Bank of America por un total de 550,6 millones de dólares (498 millones de euros), según ha informado la entidad. En los registros de la Comisión de Bolsa y Mercados (SEC) consta que la firma del 'Oráculo de Omaha' se desprendió de 13,968 millones de títulos de Bank of America en tres operaciones entre los días 15 y 19 de agosto. En concreto, el pasado 15 de agosto la entidad vendió 5,18 millones de acciones del banco a un precio medio de 39,3088 dólares, mientras que un día después colocó otros 3,75 millones de títulos a un precio medio de 39,2719 dólares, y este lunes vendió 5,03 millones de acciones a un precio medio de 39,6454 dólares. Tras las ventas confirmadas, Berkshire Hathaway aún controla un paquete de 928,46 millones de acciones en Bank of America, cuyo valor rondaría los 36.000 millones de dólares (32.565 millones de euros). Las acciones de Bank of America llegaban a bajar este martes hasta un 3,37% en Wall Street, aunque lograban enjugar su caída hasta alrededor del 2%, cotizando a un precio de 38,84 dólares por título.

