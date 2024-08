UE planea imponer arancel del 9% a automóviles Tesla fabricados en China

(Bloomberg) -- La Unión Europea dijo el martes que planea introducir un arancel adicional del 9% a los automóviles Tesla importados de China, al tiempo que notificó a los fabricantes de automóviles su decisión preliminar de avanzar con aranceles definitivos a los vehículos eléctricos enviados desde dicho país.

El bloque dio a conocer su última medida para intentar contrarrestar las subvenciones que Pekín concede a la industria, y los funcionarios han afirmado que seguirán consultando a los fabricantes antes de la votación de los Estados miembros sobre los aranceles que entrarán en vigor en noviembre.

Los aranceles propuestos se han revisado y SAIC Motor Corp., fabricante de MG, Geely, matriz de Volvo Car AB, y BYD Co. se enfrentan a aranceles adicionales del 36,3%, 19,3% y 17%, respectivamente, todos ellos ligeramente inferiores a los anunciados anteriormente.

Otras empresas que cooperaron con la investigación de la UE, pero que no fueron objeto de muestreo se verían afectadas por un arancel del 21,3%, mientras que otros fabricantes que no cooperaron se enfrentan a un arancel del 36,3%. Estos gravámenes se añadirían a los aranceles del 10% a los que ya están sujetos los exportadores chinos.

Para Tesla Inc., el arancel del 9% es una noticia relativamente bien recibida, ya que es inferior al que afrontan otros fabricantes. Según funcionarios de la UE, uno de los factores que explican el cálculo es que Pekín parece conceder menos subvenciones a las empresas de propiedad extranjera.

La mayor parte de los beneficios recibidos por Tesla consistieron en el suministro de baterías por debajo del valor de mercado, según los funcionarios de la UE. La empresa de Austin también obtuvo ventajas como derechos de uso del suelo, reducción del impuesto sobre la renta y subvenciones de diversa índole, incluida una subvención nacional que recibieron todos los productores exportadores, añadieron los funcionarios.

Las acciones de Tesla subían un 1,7% a las 8:34 a.m. en Nueva York. En lo corrido del año, registran una baja de alrededor del 10%.

Las partes tienen hasta el 30 de agosto para presentar comentarios y solicitar audiencias sobre la propuesta. Si una mayoría cualificada de Estados miembros no bloquea las medidas en una votación vinculante, la Comisión Europea publicará un reglamento final sobre los aranceles antes del 30 de octubre. Los aranceles estarían entonces en vigor durante cinco años y podrían prorrogarse tras una revisión.

Bruselas y Pekín han mantenido conversaciones en los últimos meses para estudiar la posibilidad de encontrar una solución alternativa. La UE ha dicho que cualquier solución de este tipo debe cumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio y abordar el problema subyacente de las subvenciones.

China alega que las medidas son proteccionistas y ha amenazado con tomar represalias con aranceles propios en una serie de sectores como la carne de cerdo, las bebidas alcohólicas y los automóviles con motores grandes. Pekín también impugna las medidas ante la OMC.

La Cámara de Comercio China ante la UE expresó su “fuerte descontento y firme oposición” a la medida en un comunicado publicado en X, añadiendo que no hay pruebas suficientes de que los vehículos eléctricos chinos causen un perjuicio material sustancial al mercado del bloque.

Los portavoces de Geely y BYD declinaron hacer comentarios, mientras que los representantes de SAIC no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas fuera del horario laboral normal.

Varios Estados miembros, entre ellos Alemania y Hungría, han expresado su resistencia a los aranceles, pero se necesitaría una mayoría de bloqueo para detenerlos.

La UE también dijo el martes que planea conceder una tasa impositiva más baja a las empresas conjuntas que no exportaban en el momento del periodo de investigación. Esas empresas tendrían que pagar la misma tasa que la parte cooperante de la empresa.

La UE había exigido a las empresas en cuestión que presentaran garantías para los aranceles provisionales, pero los funcionarios dijeron que el bloque no los cobrará con carácter retroactivo. Las tasas arancelarias aún podrían cambiar antes de que sean definitivas, dijeron los funcionarios.

