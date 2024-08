Sara Carbonero y Nacho Taboada reaccionan a los rumores de ruptura

¿Han roto Sara Carbonero y Nacho Taboada? El programa 'Socialité' se planteaba esta pregunta este fin de semana y activaba las alarmas respecto a una posible crisis, o incluso una ruptura, entre la periodista y el músico después dos años de discreta relación y uno de convivencia. A pesar de que la pareja prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático y son contadas las veces en las que la manchega ha hablado del cantante de 'Colectivo Panamera' o ha compartido alguna imagen en redes sociales con él, su separación 'física' este verano hacía presagiar que su noviazgo había llegado a su fin. Además de pasar unos días con sus hijos Martín y Lucas -fruto de su matrimonio con Iker Casillas, del que se separó en 2021- y su familia en su pueblo natal en Toledo, Sara disfrutaba de unas vacaciones en la costa de Almería con su grupo de íntimas amigas, entre las que se encuentran la periodista Isabel Jiménez, la cantante Vanesa Martín o la ex de Alejandro Sanz, Raquel Perera. Y poco después ponía rumbo a Panamá para hacer un viaje humanitario como embajadora de UNICEF, donde recibía la noticia del fallecimiento de un ser querido al que despedía con una desgarradora carta en Instagram. Planes en los que ha llamado la atención la ausencia de Nacho Taboada, con el que hace meses que no se le ve en público y al que por cierto no ha arropado en sus últimos conciertos cuando el verano pasado acompañó a su chico en muchas de sus actuaciones por la geografía española. Pistas que han provocado que muchos diesen por hecho que Sara volvía a estar soltera. Pero parece que no es así, puesto que aunque no han desmentido directamente su ruptura, sí se han dedicado sendos mensajes en redes sociales con los que han dejado claro que su relación continúa adelante. Ha sido en el último post de la periodista -publicado el pasado 16 de agosto- un carrusel de imágenes suyas con un vaporoso vestido blanco con pequeñas flores rojas en plena naturaleza. "Despertar en el campo" escribía, acompañando este escueto texto de los hastags 'en nuestro sitio de paz', 'de la ducha al sol', 'mirar bonito', 'cargando pilas', 'slow life' y 'verano 2024'. Una publicación que Nacho no ha dudado en comentar con dos emoticonos, uno de dos manos juntas y otro de un corazón, a los que Sara ha respondido utilizando la misma fórmula, a base de emojis: un árbol, una casa y un corazón, dejando claro que de ruptura nada y que el cantante sigue siendo su 'casa' y el 'dueño' de su corazón.

