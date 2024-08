El Sevilla confirma el traspaso del lateral argentino Marcos Acuña a River Plate

El Sevilla FC confirmó este martes que ha alcanzado un acuerdo con River Plate para traspasarle el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, que de este modo pone fin a una etapa de cuatro años como futbolista sevillista. El de Zapala llegó al conjunto hispalense en septiembre de 2020 procedente del Sporting de Portugal y firmó por cuatro campañas en las que dio sobre todo un gran rendimiento en las tres primeras. El 'Huevo' deja Nervión tras haber disputado un total de 149 encuentros, tan sólo 21 en LaLiga EA Sports el pasada temporada, y con la conquista de la Liga Europa en 2023. "El Sevilla FC quiere agradecer a Acuña su profesionalidad y entrega con la camiseta blanquirroja y la desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa", le despidió el conjunto hispalense en su página web. Por su parte, Acuña, que vuelve a Argentina de donde se marchó en 2017 tras jugar en Ferro Carril Oeste y Racing, también envió un mensaje a la que fue su afición estos años. "Sevillistas, hoy toca cerrar una etapa y quiero agradecerles por estos años juntos y como me recibieron a mí y a mi familia con mucho cariño. Fuimos muy felices en esta ciudad hermosa, donde nació nuestra hija Martina", subrayó en una carta en su perfil oficial de 'X'. "Quiero que sepan que siempre dejé todo en la cancha y que fue un orgullo haber defendido esta camiseta. Pasamos buenos y malos momentos, pero siempre dejé todo en el campo para poner al Sevilla en lo más alto. De este gran club también me llevo amigos, el amor de los que me 'bancaron' (apoyaron) siempre y la alegría de haber conseguido un título importante con ustedes. Agradezco a compañeros, empleados del club y en especial a ustedes, la afición, por tanto afecto, estarán siempre en mi corazón y como nos dijeron desde el primer día: Nunca te rindas", sentenció.

