El excongresista estadounidense George Santos se declara culpable de dos cargos federales

El excongresista estadounidense George Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, se ha declarado culpable del delito de robo de identidad agravado y fraude electrónico derivados de actividades fraudulentas durante su campaña electoral en 2022 y evitará así un juicio penal que iba a comenzar el próximo mes. Santos se enfrentaba en un primer momento a 23 cargos por delitos graves, pero su declaración de culpabilidad de dos de ellos conlleva pena de prisión por la cual cumplirá un mínimo de dos años y pagará una indemnización de 373.000 dólares (336.600 euros). "Declararme culpable es un paso que nunca imaginé que daría, pero es necesario porque es lo correcto", ha asegurado. "Ahora tengo claro que permití que la ambición nublara mi juicio, llevándome a tomar decisiones poco éticas y culpables (...) No es solo un reconocimiento de mis declaraciones falsas ante los demás, sino más profundamente, es mi propio reconocimiento de las mentiras que me dije a mí mismo durante estos últimos años", ha dicho. Santos se declaró inocente en mayo de 2023 de trece cargos federales, incluidos siete cargos de fraude electrónico, tres de lavado de dinero, uno de robo de fondos públicos y dos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes, recoge la cadena de televisión estadounidense CNN. Y en octubre, se declaró inocente de otros 10 cargos federales, que incluían acusaciones de haber robado las identidades de los donantes y haber acumulado miles de dólares en cargos fraudulentos en sus tarjetas de crédito, haber malversado dinero de su empresa y haber conspirado con su ex tesorero de campaña para falsificar los totales de las donaciones para alcanzar los objetivos de recaudación de fondos, entre otros delitos. Después de la segunda ola de acusaciones, Santos insistió en que no aceptaría un acuerdo de culpabilidad y aseguró que buscaría la reelección para su puesto.

