Comisionada de Salud Mental pide "no asociar" los antecedentes de salud mental a la violencia, tras el caso de Mocejón

Tras la información publicada sobre si el detenido como sospechoso del crimen de Mocejón podría tener un problema de salud mental o discapacidad intelectual, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, ha advertido de la importancia de "no asociar" los antecedentes de salud mental con el suceso, "independientemente de si la referencia es a una supuesta discapacidad intelectual o psicosocial". Así lo ha declarado en su cuenta de la red social 'X', antes conocida como Twitter, donde ha incidido "este dato, por el momento, no es relevante y no debería asociarse al suceso". "Esta asociación reproduce un estigma que vincula falsamente los problemas de salud mental con el comportamiento violento. Este estigma es infundado, falso y dañino", ha señalado. "El estigma constituye uno de los mayores impedimentos para la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y para su integración en la sociedad con igualdad de derechos y libertades. Además, fomenta el autoestigma, que consiste en la internalización de creencias falsas, como la idea errónea de que la violencia está asociada a un diagnóstico de salud mental", ha detallado la comisionada. En este sentido, González ha recomendado "no dar datos de manera precipitada sobre cuestiones sanitarias que puedan no tener relevancia en el caso" puesto que estos datos "son privados y su divulgación puede causar mucho daño y aportar poco en términos informativos". Asimismo, la comisionada ha dado el pésame a los familiares y amigos de la víctima y ha expresado su "enérgica condena frente a los numerosos bulos que han surgido sobre el presunto autor". "Estas especulaciones no solo carecen de fundamento, sino que también alimentan discursos de odio que agravan aún más la situación y estigmatizan a colectivos vulnerables", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo