Algunos dispositivos con soporte para Qi2 no ofrecen el sistema de carga magnético

El estándar de carga inalámbrica Qi2 introduce la carga magnética, pero no todos los dispositivos que lo soportan cuentan con los imanes que permiten utilizar este sistema, debido a los dos perfiles con los que ha sido diseñado. El estándar Qi de carga inalámbrica, desarrollado por Wireless Power Consortium, incorporó en la segunda generación el soporte para la carga magnética con el objetivo de alcanzar "un estándar global, eliminando la confusión de los consumidores y permitiendo una mayor interoperabilidad de los dispositivos". El soporte para la carga magnética se introdujo con la característica denominada Magnetic Power Profile (MPP), basado en un sistema de imanes que facilitan la carga del dispositivo al mantenerlo alineado en el soporte. Un ejemplo de ello es el sistema Magsafe de Apple y, de hecho, esta firma tecnológica añadió el soporte para Qi2 con iOS 17.2 en diciembre de 2023. Sin embargo, no todos los dispositivos con el estándar Qi2 son compatibles con el sistema de carga magnética, como ha compartido el analista experto en Android Mishaal Rahman. Esto significa que hay productos que tienen soporte para la carga inalámbrica pero no cuentan con imanes. En este último caso entra en escena la característica Extended Power Profile (EPP), que asegura la compatibilidad con el estándar Qi2 pero a través de un sistema inalámbrico distinto del magnético. Esta situación, en realidad, ya la advirtió Wireless Power Consortium en noviembre del año pasado cuando anunció la disponibilidad oficial de Qi2 y su llegada al mercado con iPhone 15. Entonces, explicó que el estándar se basa en dos perfiles (WPP y EPP), que se distinguen por el logo.

