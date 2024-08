Thierry Henry no continuará como seleccionador Sub-21 de Francia

El exdelantero francés Thierry Henry ha decidido poner fin a su contrato con la federación de su país y no continuará como seleccionador nacional Sub-21, decisión que toma después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, donde su equipo cayó por 3-5 ante la selección española. "Me gustaría, en nombre de la FFF, agradecer a Thierry Henry por todo el trabajo que ha realizado al frente de la Sub-21 y de las selecciones olímpicas. Obviamente, lamentamos esta decisión porque pudo alcanzar los objetivos que se había fijado al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 40 años después de la medalla olímpica de Los Ángeles. A lo largo de esta campaña, pude descubrir su gran profesionalidad, su rigor y su amor por la camiseta 'bleu'. Le deseamos buena suerte para el resto de su carrera", señaló Philippe Diallo, presidente de la FFF, en la web del organismo. El que fuera jugador del Arsenal inglés y del FC Barcelona, que tenía contrato hasta junio de 2025, también mostró su agradecimiento a la FFF y a Philippe Diallo, que le ofreció "esta increíble oportunidad". "Obtener para mi país la medalla de plata en los Juegos Olímpicos seguirá siendo uno de los mayores orgullos de mi vida. Estoy increíblemente agradecido con la Federación, los jugadores, el personal y la afición que me permitieron tener una experiencia mágica", recalcó.

