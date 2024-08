Sony facilita un complemento de software para crear sonido espacial en videojuegos y reproducirlo en auriculares

Sony ha anunciado 'Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio', un complemento de 'software' que facilita a los desarrolladores de videojuegos la creación de sonido espacial que puede reproducirse a través de los auriculares. 'Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio' es un complemento que se integra en Wwise de la firma Audiokinetic, una solución diseñada para la creación de sonido espacial e interactivo en juegos para múltiples plataformas. El complemento simplifica el diseño de sonido espacial para juegos en teléfonos móviles y ordenador, evitando con ello la necesidad de ajustarlo. Asimismo, permite optimizar y realizar un procesamiento de la señal eficiente para la reproducción de sonido espacial a través de los auriculares en juegos 3D y en otros juegos que demandan una gran capacidad de procesamiento de 'hardware'. Según ha informado Sony en una nota de prensa, 'Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio' está siendo validado por diferentes desarrolladores de videojuegos en Japón, Estados Unidos, Reino Unido y China, para implementarlo en sus videojuegos, entre los que se encuentran los estudios Niantic y Square Enix.

