Kiko Jiménez recupera la sonrisa tras su demanda a Maite Galdeano

Kiko Jiménez no piensa dar un paso atrás, y tras las demoledoras declaraciones de Maite Galdeano tachándolo de "rata" y "sinvergüenza", y acusándolo de tener "abducida" y "anulada" a su hija Sofía Suescun, ha demandado a su suegra: "He tomado medidas por amenazas graves que ha hecho hacia mí. También por acusaciones que he recibido de ella en redes. Lo he puesto en manos de la justicia" ha confirmado este fin de semana en 'Fiesta', revelando que a pesar de que no lo está pasando bien, su novia entiende perfectamente su decisión de defender su honor después de los graves ataques de su madre. Momentos complicados en los que Kiko y Sofía se están refugiando en su impresionante chalet a las afueras de Madrid, y en los que la influencer prefiere matenerse alejada de las cámaras puesto que no está siendo fácil gestionar lo que ha sucedido con su madre. Tanto es así que es el de Linares el encargado de pasear a sus perros, y ha sido precisamente este domingo por la noche cuando el televisivo y su mascota han protagonizado un momento de lo más divertido con un reportero que ha hecho sonreír por primera vez en varios días a Kiko. Y es que el rotweiller de la pareja se ha acercado demasiado al micrófono de Europa Press para jugar con él pensando que era un palo. Y teniendo en cuenta el tamaño imponente del can, el periodista ha reaccionado con miedo ante la divertida mirada del novio de Sofía Suescun: "Al menos saca una sonrisa" ha afirmado entre risas. Aprovechando su buen humor, hemos preguntado a Kiko por las declaraciones de Alejandro Albalá -ex de Sofía y que también sufrió en sus carnes a Maite como suegra- posicionándose a su lado. Y para nuestra sorpresa, no ha dudado en agradecerle su apoyo público: "Muchas gracias, de verdad, por todo. Gracias" ha expresado, revelando además que su novia se encuentra "bien".

