El mundo cultural y político de Francia despide a Alain Delon: "Era más que una estrella: un monumento francés"

El mundo cultural y político de Francia ha despedido al actor Alain Delon, que fallecía el pasado domingo 18 de agosto a los 88 años de edad en su residencia de Douchy, según anunciaban sus hijos. "Un monumento francés", así ha homenajeado y descrito a Delon el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, en su cuenta de X. "Monsieur Klein o Rocco, 'El gatopardo' o 'El silencio de un hombre', Alain Delon ha desempeñado papeles legendarios y ha hecho soñar al mundo. Prestando su rostro inolvidable para poner nuestras vidas patas arriba. Melancólico, popular, secreto, era más que una estrella: un monumento francés", ha escrito Macron en el mensaje recogido por Europa Press. También ha llorado su pérdida su compañera de profesión y amiga, la actriz Brigitte Bardot, quien en una carta a mano --publicada en X-- ha explicado que su muerte le deja "un vacío abismal que nada ni nadie podrá llenar". "Alain, al morir, pone fin al magnífico capítulo de una época pasada de la que fue un monumento soberano. Representó lo mejor del prestigioso cine francés, embajador de la elegancia, el talento y la belleza (...) He perdido a un amigo, a un alter ego, a un cómplice, compartíamos los mismos valores, las mismas decepciones, el mismo amor por los animaleS", ha continuado la actriz. Bardot y Delon se conocieron en 1958 pero fue hasta 1961 cuando actuaron juntos por primera vez, en 'Amores célebres', del director Michel Boisrond. "Pienso en una frase de Alfred de Vigny en 'La muerte del lobo': 'Ver lo que fuimos en la tierra y lo que dejamos, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad'. 18 de agosto de 2024, Brigitte Bardot", indica la misiva, fotografiada en la red social. También desde el mundo de la política, la diputada de la Asamblea Nacional Marine Le Pen, ha recordado al actor, al que ha calificado como una "leyenda" que pertenece a la "pequeña parte de Francia" que ama. Delon nunca negó su ideas conservadoras. Entre las primeras reacciones al fallecimiento del actor estuvo la del exministro de Cultura francés y amigo del actor, Jack Lang, quien ha elogiado una figura "extremadamente modesta, reservada, sobria, tímida", que al mismo tiempo se expresaba de una manera "brutal, brillante". "Alain ha conocido momentos felices y rechazos a lo largo de su vida", incluso en el mundo del cine, "que a veces le resultó duro", explicó Lang en su dedicatoria a un hombre con "convicciones" políticas muy alejadas del político socialista, que no impidieron una estrecha amistad. UN LEGADO DE 122 PELÍCULAS Delon deja tras de sí un legado de 122 películas, 88 de ellas como actor, dos como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores trascendentales como Jean-Pierre Melville ('El Círculo Rojo', 'El Silencio de un Hombre'), Luchino Visconti ('Rocco y sus Hermanos', 'El Gatopardo'), René Clément ('A Pleno Sol') o Louis Malle, durante la que exprimió una esquiva figura de galán estoico y vulnerable. En el apartado de galardones, desde su primera aparición en la gran pantalla en 1957, Delon ha sido acreedor de un César al Mejor Actor en 1985 por 'Nuestra Historia', de Bertrand Blier; el Oso de Honor en el festival de Berlín en 1995 y el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín. En mayo de 2019 llegó su reconocimiento más destacado, con la recepción de la Palma de Oro de Honor en Cannes, y precisamente, el festival ha lamentado su muerte en X. "Con la misma tristeza que sienten los cinéfilos de todo el mundo nos enteramos de la desaparición de Alain Delon. Encarnó el cine francés más allá de las fronteras (...) Guardamos recuerdos extraordinarios del homenaje que le rindió el Festival de Cannes en 2019, de su emoción, que hizo sentir a toda la sala, y de sus conmovedoras palabras (...) Era increíblemente respetuoso con sus directores y atento con sus socios. Si hoy estamos tristes por él y por sus hijos, Alain Delon, el artista, permanecerá: deja tras de sí una filmografía deslumbrante y una huella imborrable", ha destacado la cuenta oficial del Festival de Cannes. Entre sus trabajos, destacan sus ocho colaboraciones con otro nombre importante del cine francés como es Jean-Paul Belmondo, fallecido en 2021 y cuyo hijo también ha despedido a Delon a través de una foto en Instagram. "Alain, un día me dijiste que echabas de menos a mí padre. Hoy eres tú a quien echaremos de menos. Que descanse en paz", ha lamentado Paul Belmondo.

Compartir nota: Guardar Nuevo