El Atlético de Madrid viaja a Villarreal con Julián Álvarez y Joao Felix

El Atlético de Madrid ha puesto rumbo a Villarreal para su debut de este lunes por la noche (21.30 horas) en LaLiga EA Sports 24-25 en el Estadio de la Cerámica con 24 futbolistas, entre ellos el recién llegado Julián Álvarez y Joao Felix. El delantero argentino aterrizó en el conjunto colchonero la semana pasada y podría tener sus primeros minutos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, mientras que el portugués todavía no ha aclarado su futuro en el club, pero con el que el técnico argentino no va a renunciar a contar después de alabar en la previa su trabajo en esta pretemporada. En la convocatoria también están los otros dos fichajes, el central hispano-francés Robin Le Normand y el delantero noruego Alexander Sorloth, mientras que no viajan ni el centrocampista francés Thomas Lemar ni el delantero español Samu Omorodion. Sí ha entrado el defensa griego del filial Ilias Kostis. La lista completa es la formada por Jan Oblak, Horatiu Moldovan y Antonio Gomis como porteros, Axel Witsel, Nahuel Molina, Ilias Kostis, Javi Galán, Reinildo Mandava, Robin Le Normand, César Azpilicueta y José María Giménez como defensas, Rodrigo De Paul, Koke Resurrección, Samuel Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Arthur Vermeeren y Pablo Barrios como centrocampistas, y Antoine Griezmann, Ángel Correa, Giuliano Simeone, Joao Félix, Alexander Sorloth y Julián Álvarez como delanteros.

Compartir nota: Guardar Nuevo