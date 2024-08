Bitwise adquiere ETC Group y expande su presencia en Europa

La gestora estadounidense Bitwise Asset Management ha llegado a un acuerdo para la adquisición de ETC Group, emisor de ETP (productos negociados en bolsa) de criptomonedas con sede en Londres, en el marco de su expansión hacia Europa. Fundado en 2019, ETC Group actualmente gestiona más de 1.000 millones de dólares (907 millones de euros) en activos a través de sus productos, incluyendo el ETP físico más grande y negociado de Bitcoin (BTCE), un ETP de staking de Ethereum (ET32), productos sobre Solana (ESOL), XRP (GXRP) y un ETP index basket del índice MSCI Digital Assets Select 20 (DA20). A su debido tiempo, los nombres de los productos de ETP de criptomonedas de ETC Group se modificarán para reflejar el nombre de la nueva marca, Bitwise, mientras que no se prevén cambios en la estructura del producto, las características o la custodia. Con la adquisición, los activos totales gestionados por Bitwise aumentan a más de 4.500 millones dólares (4.081 millones de euros), marcando el último hito en un año crucial para Bitwise. "Bitwise está construyendo un gestor global de activos criptográficos para inversores y asesores financieros que buscan un socio de primer nivel especializado en esta clase de activos en rápido crecimiento", comentó Hunter Horsley, consejero delegado de Bitwise. "Creemos que Bitwise está construyendo la mejor empresa para esta nueva clase de activos y ha demostrado su profesionalismo y liderazgo a lo largo de los años", indicó Bradley Duke, cofundador de ETC Group.

