UNRWA denuncia que tras las nuevas evacuaciones forzosas en Gaza "no queda más espacio en el que refugiarse"

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este domingo que tras las últimas evacuaciones forzosas ordenadas por las Fuerzas Armadas israelíes en la zona de Al Maghazi ya "no queda más espacio en el que refugiarse". "Las familias se han visto obligadas a huir de la zona de Al Maghazi tras una nueva orden de evacuación emitida por las autoridades israelíes", ha explicado la UNRWA en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X. La organización recuerda que "miles de personas de Gaza siguen sufriendo el desplazamiento sin tener ningún lugar seguro al que ir". "Ya no queda más espacio en el que refugiarse. Gaza necesita un alto el fuego ya", ha remachado. La propia UNRWA informaba el sábado de que la llamada "zona segura" establecida por el Ejército de Israel para que cientos de miles de desplazados palestinos se refugien de sus ataques contra Hamás se ha reducido a solo un 11 por ciento de la extensión total del enclave, ya superpoblado incluso antes del inicio de la ofensiva israelí. Esta zona se encuentra en el suroeste de la Franja de Gaza y es el destino de los palestinos evacuados a la fuerza por Israel. El enclave tiene una extensión total de 360 kilómetros cuadrados, por lo que este área de protección ocuparía solo 39,6 kilómetros cuadrados. Esta disminución del territorio, denuncia la UNRWA, no hace sino alimentar el "caos y el miedo entre la población desplazada", que "no tiene ningún lugar seguro a dónde ir".

