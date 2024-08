El líder David Alonso gana en Moto3 y sale reforzado de Austria

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) ganó este domingo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, y refuerza su liderato en una carrera loca en la que el 'pole man' y su gran rival Iván Ortolá (MT Helmets) tuvo que salir desde el 'pit lane' y remontó hasta la novena posición, pero lejos del podio que cerraron David Muñoz (BOE) y Daniel Holgado (GasGas). La gran sorpresa de la carrera austriaca de Moto3 llegó en la salida, cuando el español Iván Ortolá, segundo en el campeonato y que salía desde la primera posición, tuvo problemas en su moto al final de la vuelta de calentamiento y, desde la misma parrilla, se tuvo que meter en boxes. Ortolá salió desde la línea del 'pit lane', último, y se vio obligado a remontar para no perder fuelle en el Campeonato. En la octava vuelta iba decimosexto y terminó la carrera en una meritoria novena plaza y sumando unos puntos que, con lo que queda por delante, le mantienen en la lucha por el título. Eso sí, el líder David Alonso no desaprovechó la oportunidad y conquistó su séptima carrera en lo que va de Mundial. Siempre en el grupo cabecero y con un buen ritmo de carrera, esperó a las últimas vueltas para ponerse en cabeza de carrera y tirar. Su ritmo hizo descolgarse a varios pilotos, hasta llegar en un grupo reducido de cinco pilotos aspirando al triunfo. No titubeó el colombiano --nacido en Madrid-- y mantuvo a raya a los españoles David Muñoz, que cuajó una gran carrera, y Daniel Holgado, que pelearon ambos hasta el final y terminaron segundo y tercero, respectivamente. Ya fuera del podio, pero en ese mismo grupo, entraron el 'rookie' español Ángel Piqueras (Leopard) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna). Tras esta cita en el Red Bull Ring, Alonso suma ya 224 puntos y refuerzo su liderato, con Iván Ortolá (que rescató 7 puntos) segundo en el campeonato con 153 puntos, a 71 ya del colombiano. Tercero es Dani Holgado, a 157 puntos y en pugna por seguir ampliando su ventaja por la tercera plaza con Veijer, que tiene ahora a 7 puntos.

