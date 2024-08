Biden considera que "todavía es posible" un alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este domingo que "todavía es posible" un alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya rechazado una nueva propuesta de tregua tras las negociaciones en Doha (Qatar) entre las potencias mediadoras, al considerar que el nuevo plan se "acomoda a las condiciones" de Israel. "(El alto el fuego) está aún en marcha, no nos rendimos, aún es posible", ha declarado el mandatario ante los medios de comunicación, en un momento en el que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha viajado a la región, donde se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para impulsar las negociaciones. Hamás, que no ha participado de forma directa en esta ronda de negociaciones, ha acusado de Netanyahu de retirarse de los puntos acordados a hace más de dos meses, anunciados por Biden y avalados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así, ha instado a los países mediadores --EEUU, Egipto y Qatar-- a obligar a Israel a aplicar lo acordado "para que las negociaciones no entren en un círculo vicioso".

