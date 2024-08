Alejandro Albalá revela su tormentosa experiencia con Maite Galdeano cuando salía con Sofía Suescun: "Entiendo a Kiko"

Alejandro Albalá y Kiko Jiménez, dos nombres que han protagonizado numerosos enfrentamientos en televisión, finalmente parecen coincidir en algo. Ambos, el ex y el actual novio de Sofía Suescun, han compartido públicamente sus experiencias al convivir con Maite Galdeano. A pesar de las muchas diferencias que han tenido en el pasado, ahora se encuentran en la misma página respecto a este tema. Durante una aparición exclusiva en el programa "Fiesta", Albalá ha hablado abiertamente sobre su tormentosa convivencia con Maite mientras mantenía una relación con Sofía. Según su relato, la experiencia fue insoportable, una palabra que también ha sido utilizada por Kiko Jiménez estos días para describir su tiempo viviendo bajo el mismo techo que su suegra. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el colaborador ha expresado su solidaridad con el influencer, afirmando que comprende perfectamente lo que este ha vivido: "Le doy el pésame o lo que sea. Es muy duro convivir con esta mujer". También ha compartido detalles inquietantes sobre su convivencia con Maite, mencionando episodios en los que ella entraba en el baño sin consideración mientras él se duchaba, algo que le resultaba extremadamente incómodo. Además, recordó los insultos que ella le lanzaba, aunque él optó por no responder para no empeorar la situación y por respeto a su pareja en aquel entonces, a quien describe como alguien que trataba de normalizar las actitudes de su madre debido a la forma en que fue criada. Por otro lado, ha reflexionado sobre el posible sufrimiento silencioso de Sofía, sugiriendo que ella podría haber estado soportando en silencio las acciones y palabras de su madre. Finalmente, describió el comportamiento de Maite como "picos estudiados", donde pasaba de mostrar cariño a desear hacer daño, lo que hacía que la convivencia fuera aún más complicada. Esta revelación de Albalá no solo refuerza lo que Kiko Jiménez ha dicho en numerosas ocasiones, sino que también destaca la difícil relación que ambos han tenido con Maite Galdeano, un vínculo que ha afectado profundamente sus relaciones con Sofía Suescun.

