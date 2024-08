Rusia alerta al OIEA del riesgo para la central nuclear de Kursk por el avance militar ucraniano

La Agencia Rusa para la Energía Atómica, Rosatom, ha alertado este sábado al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) del riesgo que corren la central nuclear de Kursk y también la de Zaporiyia por los ataques de las fuerzas militares ucranianas. El director de Rosatom, Alexei Lijachev, ha mantenido una conversación con el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la que el responsable ruso ha le ha trasladado que "la situación en las dos centrales sigue deteriorándose". Lijachev ha intitado a Grossi a visitar la central nuclear de Kursk, ubicada cerca de la ciudad de Kurchatov para "evaluar personalmente la situación en las inmediaciones de las instalaciones nucleares", informa la agencia de noticias rusa Interfax. Rosatom ha informado de que la sirena de alarma de la central nuclear de Kursk se activa entre diez y doce veces al día y que se han producido 21 alertas en las últimas 24 horas. Sobre Zapiriyia, en territorio ucraniano controlado por Rusia, Rosaton ha alertado de "bombardeos diarios" sobre el territorio de la ciudad aledaña de Energodar y las localidades vecinas. Moscú ha alertado además de que las fuerzas militares de Ucrania preparan una "provocación" en las dos centrales nucleares. "En las últimas 24 horas se ha multiplicado la cifra de mensajes y señales sobre la preparación de esta provocación", ha resaltado Rosatom. "Estas acciones no solo suponen una amenaza directa para las dos centrales nucleares, sino que también afectan a la seguridad nuclear del OIEA y causan daños irreparables a la autoridad e imagen de la energía nuclear en el mundo entero", según Rosatom. También el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha pedido por su parte a las organizaciones internacionales condenar las "provocaciones" ucranianas contra la central de Kursk. "Según la información disponible, el régimen de Kiev ha comenzado a preparar un ataque sobre la central nuclear de Kursk", ha afirmado la portavoz del Ministerio, Maria Zajarova. Por ello piden en particular a la ONU y al OIEA que "condenen las acciones de provocación que está preparando el régimen de Kiev y evitar una violación de la seguridad nuclear y física de la central nuclear de Kursk que podría provocar un desastre a gran escala en Europa". Zajarova ha argumentado que los intentos de intimidar y aterrorizar a regiones enteras y a la comunidad internacional "deben ser detenidos con decisión con esfuerzos conjuntos". La central de Kursk tiene cuatro reactores nucleares, mientras que la de Zaporiyia es la más grande de Europa, con seis reactores, aunque no genera electricidad desde septiembre de 2022.

Compartir nota: Guardar Nuevo