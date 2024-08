Jagoba Arrasate: "El partido de mañana no cambiará nuestra idea, es un proceso"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, defendió este sábado que el encuentro de la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2024-2025 ante el Real Madrid "no va a cambiar la idea" del nuevo proyecto, porque es "un proceso", al mismo tiempo que pidió "atacar" ante los blancos, para que el partido no vaya en "una sola dirección". "Esto pasa rápido. La pretemporada ya es historia y arranca ya lo bueno. Estoy superilusionado de poder arrancar una nueva etapa con el Mallorca. Es verdad que tenemos un reto mayúsculo, nos vamos a enfrentar al Supercampeón de Europa, pero tenemos la ilusión de poder hacer un buen partido y, por qué no, conseguir un buen resultado", arrancó la rueda de prensa Arrasate. El técnico vasco advirtió de que llega el momento de que los bermellones se pongan "el mono de competición", una condición que les viene "de serie" a los baleares. "El partido de mañana no nos va a cambiar la idea, tanto si tenemos un resultado favorable como si es desfavorable. Sabemos que es un proceso, la gente lo está asimilando. Vamos en un camino adecuado, pero también es verdad que seguramente nuestra mejor versión llegue más tarde", avanzó. "Siempre hay mariposas en el estómago cada vez que vas a empezar y creo que así tiene que ser, el día que falte eso igual sobramos aquí. Ahora tienes que empezar a tomar decisiones, ya empieza lo serio, nos ponemos un poco nerviosos", dijo, antes de asegurar que tiene "claro" el primer once oficial de la temporada. Aunque no quiso desvelar el dibujo sobre el césped. "Los últimos partidos contra ellos han sido con ese dibujo (cinco atrás) y alguna victoria también se ha conseguido aquí, no estamos cerrados a un dibujo determinado. Durante la temporada habrá cambio de dibujo también, pero la idea tiene que ser la misma, la de ser valientes, la de jugar en campo rival", analizó. "Necesitaremos 11 jugadores para defender, porque necesitamos defender a nivel coral. Y necesitamos atacarles, porque si el partido solo tiene una dirección, es difícil sacar un buen resultado. Tengo muy claro el once, aunque dentro del plan de partido también estamos mirando más en un 16 contra 16 que en un 11 contra 11, porque creo que necesitamos energía", agregó. Arrasate reconoció que ante un equipo como el Real Madrid "hay situaciones que son muy difíciles de defender", aunque no "indefendibles". "Ellos defienden hacia adelante y tienen centrales ganadores que puedes ganar la espalda de ellos. Pero luego de ahí a la portería tiene la capacidad de recuperar, porque son también portentos físicos. No nos tenemos que desesperar, ellos lo que quieren es sacarnos de sitio", explicó. Finalmente, Arrasate destacó el papel de "líder" del delantero Vedat Muriqi, al que ve "bien, con ganas". "Es un jugador que si hace goles, mejor, pero también te da muchas otras cosas. Vengo de hacer una temporada en esa zona donde el delantero titular que era Budimir me hizo un montón de goles, y espero también este año que nuestros delanteros hagan goles", concluyó.

