El presidente israelí dice que "hay que sacar a los extremistas del Gobierno"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha defendido este sábado la necesidad de "sacar al kahanismo del gobierno" en referencia a los extremistas judíos que defienden un Estado teocráctico en el que los no judíos no tengan los mismos derechos, como el derecho al voto. "Al contrario, hay que sacar al kahanismo del Gobierno", ha afirmado Herzog en respuesta a una manifestación de la oposición frente a su residencia oficial, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'. Los manifestantes acusaron a Herzog de no hacer lo suficiente para lograr cambios y sacar al ministro de Seguridad Nacional y líder de Poder Judío Itamar Ben Gvir del Gobierno, a lo que éste respondió con su llamamiento a sacar al Kahanismo del Ejecutivo que lidera Benjamin Netanyahu. También le han reprochado que no apoye las protestas que exigen un acuerdo para la liberación de los rehenes de la Franja de Gaza. "Nos hemos reunido con las familias de los rehenes y las familias de los fallecidos a diario. Estáis equivocados", ha argumentado. Herzog ha manifestado además su confianza en el Estado de Israel, en la sociedad israelí, en la democracia israelí y ha subrayado que "la democracia israelí vencerá". "Si veo un riesgo para la democracia israelí yo mismo lideraré la acusación", ha prometido. El dirigente israelí se ha referido también a los recientes ataques de colonos israelíes contra civiles palestinos. "Es un acto muy grave, pero se está gestionando. Hay medio millón de personas viviendo en los asentamientos, de los cuales el 99 por ciento cumplen la ley, participan en esta batalla, en esta guerra, y les amenazan desde todas direcciones", ha indicado.

