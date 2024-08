Bibiana Fernández destapa a Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi: "Yo los he visto juntos"

Antonio Rossi y Hugo Fuertes han celebrado su enlace matrimonial en una ceremonia que reunió a gran parte del mundo de la televisión, aunque marcada por la ausencia de Ana Rosa Quintana. La colaboradora Bibiana Fernández, quien asistió al evento, no dudó en desvelar el principal motivo por el que la presentadora no estaba presente. Con su característico humor, la actriz comentó: "Lo que pasa es, claro, ¿a quién se le ocurre casarse un 16 de agosto? Claro, es que es muy difícil, las que estamos aquí serán las que no trabajamos o las que estamos de vacaciones o nos hemos quedado en Madrid porque yo estaba muy cansada. Irme a una playa, como los Morancos, pegándole gritos a los perros, con la playa así, llena de gente, no era un plan, pero si no, la gente está afuera... Ana, claro que estaría presente, es más, le hubiera gustado estar aquí, pero me acuerdo un día que le dio la invitación y le dijo, oye, tú que te cases en este día para que no vaya nadie, claro, porque no es normal. Casarte el 16 de agosto...". Pero los comentarios de Bibiana no terminaron ahí. La colaboradora también sorprendió al destapar un encuentro entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, dejando entrever una posible relación entre ellos. Cuando se le preguntó si cree que son pareja, respondió: "Pues es que yo, realmente, a ella con Escassi, nada más que la he visto un día en una fiesta. Entonces, quiero decir...". Y añadió con naturalidad: "Eso, si son pareja, bien. Y si no, pues también bien". Con estas revelaciones, Bibiana Fernández dejó claro que la elección de la fecha de la boda fue un factor decisivo para la ausencia de Ana Rosa, al tiempo que avivó los rumores sobre la relación entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi.

Compartir nota: Guardar Nuevo