Sheila Blanco y Julián Olivares conmemoran a Lorca con 'Granada' y '18 de agosto', temas propios con "memoria emocional"

La compositora y cantante Sheila Blanco y el guitarrista Julián Olivares publican este domingo los temas 'Granada (entre el Darro y el Genil)' y '18 de agosto', dos temas originales que conmemoran al poeta Federico García Lorca cuando se cumplen 88 años de su asesinato. "Publicaremos nuestras dos primeras canciones originales dedicadas al 'poeta granaíno'. Una se llama 'Granada (Entre el Darro y el Genil)' y es una canción que habla sobre la ciudad y sobre Lorca (...) Y la otra es '18 de agosto', que nos gusta decir que es una obra cruda y hermosa a la vez, como la vida misma. Trata sobre las últimas horas de Lorca, la desaparición y el asesinato", ha detallado Blanco en una entrevista a Europa Press. Ambos temas podrán escucharse a partir de este domingo en todas las plataformas de audio y en Youtube, acompañadas de sus respectivos videoclips grabados en Granada. Interpretadas a dúo de guitarra y voz, las dos canciones se enmarcan dentro del proyecto 'Memoria', un espacio musical para recuperar y crear canciones ligadas a nuestra "memoria emocional" y dentro del cual, temas de autores como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, María Dolores Pradera o Édith Piaf ya forman parte. "Como son canciones tan buenas, aunque las toques tan desnudas, con una guitarra y una voz, no les hace falta más. Así llegan tan bien y tienen la fuerza de la sencillez", según ha indicado Blanco. 'Memoria' nació hace poco más de un año a raíz de un podcast sobre Clara Campoamor, cuando les pidieron a Olivares y Blanco interpretar 'Anda Jaleo', canción popular arreglada por Federico García Lorca. "Fue una experiencia tan bonita que decidimos crear este espacio musical al que bautizamos como 'Memoria' y cuya premisa es recuperar por puro gusto canciones enredadas en nuestra memoria emocional, aprehendidas de nuestros padres, abuelos, de nuestras propias vivencias", cuenta Blanco en sus redes sociales. CARA Y CRUZ DE LA VIDA DE LORCA 'Granada (Entre el Darro y el Genil)', canción inspirada en un viaje que hizo hace algunos años atrás Blanco a la ciudad andaluza -- siguiendo el libro de rutas de Granada del hispanista Ian Gibson--, cuenta la parte amable de la vida y tierra de Lorca a través de versos como: "Y en su habitación me espera / Ese escritorio, esa cama / Y ese cartel sueño vivo / Sus años de La Barraca / Federico ven a mí / Granada en ti se respira / Federico estás aquí / Granada siempre te mira". En contraposición, '18 de agosto' recoge lo acontecido ese mismo día en 1936: "España y toda la Tierra / lloramos a nuestro Lorca / Malditas todas las guerras / Y aquellos que las provocan". El diseño de las portadas de las dos canciones ha corrido a cargo de la diseñadora gallega Vanesa Álvarez, quien ha plasmado la esencia de cada tema gracias a "una simbiosis entre el arte y la música", según ha remarcado Blanco. "Le propusimos hacer la misma ilustración del Lorca en las dos portadas pero que fuese una el negativo de la otra, porque es verdad que 'Granada' es un tema... no más alegre, pero es como una cara más luminosa y que '18 de agosto' es un tema más lúgubre". Unas ilustraciones que contienen la grafía propia de Lorca y la ilustración del poeta. Los típicos topos andaluces de color verde y el contorno de monumentos de la ciudad en 'Granada' contrastan con la ilustración en negativo del poeta en '18 de agosto', con destellos rojos que simulan las balas y surcos, rojos también, que simbolizan la sangre. "Lo que nos encanta de Vanesa Álvarez es que cada cosa que ella decide tiene sentido y está relacionado con la canción", ha apostillado Blanco.

Compartir nota: Guardar Nuevo