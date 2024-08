Rudy Fernández se despide: "Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto"

El alero español Rudy Fernández confirmó, ya con la temporada concluida, su retirada del baloncesto profesional, finalizando "un viaje increíble que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años", un sueño por el que renunció "a muchas cosas", aunque admitió que "nunca" soñó con "volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante". "Termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de baloncesto. Me retiro con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado", escribió el jugador español en sus redes sociales, acompañando a un vídeo con imágenes de los diferentes pasos en su carrera. El jugador ya avanzó el pasado 4 de abril su decisión de dejar el baloncesto profesional a final de temporada. "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que ya está llegando un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional", dijo en la previa de un duelo de cuartos de final de la Euroliga. Rudy Fernández, ganador de dos Mundiales, cuatro Eurobasket, dos platas olímpicas en 2008 y 2012 y más de dos décadas de carrera, se despidió del baloncesto profesional en sus sextos Juegos Olímpicos, torneo en el que la selección española no superó, sin embargo, la primera fase. No obstante, el palmarés del balear es muy extenso. Además de lo mencionado con 'La Familia', el último superviviente del oro mundial de 2006 --el otro era el 'Chacho' Rodríguez, que también se retiró este curso-- puede presumir de una Copa Intercontinental, tres Euroligas, siete Ligas, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España. "Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante. Os echaré de menos en la pista, pero ahora me toca construir un nuevo camino y estar más que nunca con mi familia. Eso si, continuaré disfrutando de este maravilloso deporte, siempre", expresó Rudy Fernández en su mensaje publicado en 'X'. En sus palabras, el balear confesó que "de pequeño quería ser" como su padre y eligió el baloncesto. "Renuncié a muchas cosas por él, pero nunca esperé tanta recompensa", admitió el jugador, que reveló que fue al Real Madrid, su "casa", después de no encontrar su sitio en la NBA, en la que jugó de 2008 a 2011. "Hay momentos que la vida te golpea una y otra vez, que te empuja a abandonar. Mi abuelo me dijo que tú eres el escultor que debe darle forma al día. Tú decides. Y yo decidí seguir. Hasta acabar cumpliendo la promesa que le hice a mi padre. Gracias al baloncesto, y gracias a todos los que habéis volado a mi lado", comentó. Ante su adiós definitivo, el Real Madrid, su último club, expresó su "agradecimiento, cariño y admiración a una de las grandes leyendas" madridistas "y del baloncesto mundial". "Desde su llegada al Real Madrid en 2011, ha sido un referente y uno de los grandes líderes de nuestro equipo, en una de las épocas más exitosas de nuestra historia", destacó el conjunto madrileño. Durante las trece temporadas en las que ha defendido la camiseta blanca, Rudy Fernández se ha convertido en el tercer jugador que más partidos ha disputado en el Real Madrid, con un total de 754, y ha conseguido 26 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas del Rey y 9 Supercopas de España. En España, se formó en la cantera del Club Joventut Badalona, equipo con el que debutó como jugador profesional y con el que ganó una FIBA Eurocup (2006), 1 Copa del Rey (2008) y 1 ULEB Cup (2008), además de ser elegido mejor jugador joven FIBA de Europa (2006), MVP de la FIBA Eurocup (2006), mejor jugador joven de la Euroliga (2006-2007), integrante del quinteto ideal de la Liga Endesa en dos temporadas (2006-2007 y 2007-2008), MVP de la final de la ULEB Cup (2008) y MVP de la Copa del Rey en dos ocasiones (2004 y 2008). "Leyenda del deporte español y del deporte mundial, Rudy Fernández finaliza una etapa histórica en la que los madridistas y los aficionados de todo el mundo han disfrutado de su enorme calidad y su forma espectacular de interpretar el baloncesto. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", zanjó su comunicado el club.

Compartir nota: Guardar Nuevo