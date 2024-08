La lluvia interrumpe el estreno de Carlos Alcaraz ante Gael Monfils en Cincinnati

El estreno del tenista español Carlos Alcaraz en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, ante el francés Gael Monfils quedó suspendido esta madrugada por la aparición de la lluvia, cuando el murciano ya tenía encarrilada la victoria, después de ganar el primer set (6-4), mientras que en la segunda manga se había llegado al 'tie-break'. Alcaraz arrancó su vuelta tras los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en la madrugada de este jueves al viernes y su estreno en Cincinnati no ha sido tranquilo. Una tormenta apareció de manera repentina en el segundo set, en el que más sufrió el español, llegando a la muerte súbita y con 3-1 a favor del francés. Las previsiones hablan de un 70% de probabilidad de precipitaciones en las últimas horas, aunque está previsto que el duelo se reanude esta tarde, no antes de las 16.30 hora peninsular española. Antes, en el primer set, Alcaraz, número tres del mundo y flamante plata olímpica, no tuvo demasiados problemas para superar al veterano jugador francés, de 37 años. Solo necesitó poco más de media hora para firmar un sólido 6-4 para dar el primer paso hacia el triunfo en Mason. Pese a ser un marcador algo justo, el murciano demostró mucha soltura sobre la pista dura del torneo estadounidense, y en el tercer juego rompió el servicio del galo en su primera y única bola de 'break' de la primera manga. El español mantuvo, gracias a su buen hacer con su saque, esa ventaja hasta el final, y cerró el primer set a la cuarta oportunidad. Ya en el segundo set, se vio a otro Alcaraz mucho más irregular y algo menos firme con su servicio. De hecho, tras una inicio de manga muy igualado, Monfils se puso 3-2 y 40-0 al resto en una gran opción de 'break' y después, incluso tuvo punto de partido con 6-5 y ventaja, pero en ambas situaciones críticas el español salvó los muebles y mantuvo la igualdad hasta el 'tie-break'. En la siempre imprevisible muerte súbita, arrancó mejor Monfils y se puso 3-1, justo cuando apareció la lluvia obligando a la organización, después de dos horas deliberando y esperando, a suspender el duelo de segundo ronda del torneo. Esto obliga a jugarse esta tarde, hora peninsular española, y se daría la extrañeza de que Alcaraz, si gana, debería jugar la tercera ronda solo unas horas después, este mismo viernes, ante el danés Holger Rune.

