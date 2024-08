Isabel Pantoja, el gran apoyo de Anabel durante su embarazo: una imagen que desmiente los rumores de mala relación

Los últimos meses han sido un auténtico revuelo mediático para la familia Pantoja. El embarazo de Anabel, junto con las diversas polémicas surgidas desde el anuncio de la noticia, han dejado a la influencer cansada, lo que la ha llevado a concentrarse en los conciertos de su tía Isabel. Por su parte, Isabel Pantoja sigue arrasando en cada uno de sus conciertos. A pesar del parón por problemas de salud, su regreso a los escenarios ha demostrado su profesionalismo y el cariño que le tiene su público. Aunque ambas se encuentran en un buen momento personal y profesional, no todo ha sido tranquilo. A pesar de la aparente relación idílica, en las últimas semanas se ha hablado de un posible enfrentamiento entre tía y sobrina, relacionado con un nombre conocido en los medios: Mariló de la Rubia. Mariló, quien era amiga íntima de Isabel y asistía a todos sus conciertos, ha estado cada vez más ausente en su vida, aparentemente debido a una discusión con Agustín Pantoja. Esta información no ha sido confirmada ni desmentida, pero se sabe que Anabel y Mariló se reunieron recientemente, algo que aparentemente no fue bien recibido por Isabel. La relación entre Anabel y Mariló se debe a la profesión de esta última, quien trabaja en el mismo entorno profesional que el novio de Anabel, David Rodríguez. A pesar de los rumores de mala relación, que la propia Anabel ya ha desmentido, una imagen vale más que mil palabras. Antonio Abad, peluquero de Isabel, compartió una fotografía que muestra al equipo de Isabel unido como una gran familia durante un concierto en Murcia, con el mensaje: "¡Sumando éxitos en equipo!" Con esta imagen, se cierra la polémica, demostrando que Isabel Pantoja sigue siendo un gran apoyo durante el embarazo de su sobrina.

